СМИ узнали о «двойнике» Юлии Скрипаль в Twitter

Москва, 3 мая. Племянница экс-офицера Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля Виктория считает, что с ней в социальных сетях от имени ее двоюродной сестры Юлии, отравленной в британском Солсбери, общается другой человек.

Накануне Виктория Скрипаль разместила в Сети открытое письмо к сестре Юлии, в котором выразила тревогу из-за отсутствия информации о состоянии здоровья близких, а также рассказала о переживаниях по поводу того, что Юлия не выходит на связь, пишет «Московский комсомолец».

Она добавила, что никто не предоставляет семье ни фотоснимки, ни видео с бывшим полковником ГРУ после отравления, хотя у нее есть доверенность от его матери.

«Я могу допустить, с трудом конечно, но могу, что она не хочет меня видеть, но она сама должна мне это сказать и объяснить спокойно… Вместо любимой сестренки с нами общается ее фейк в Twitter», — уверена Виктория Скрипаль.

Племянница Скрипаля также уточнила, что человек, который размещает твиты от имени Юлии Скрипаль, не отвечает на вопросы, сообщает «URA.RU».

Напомним, экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери 4 марта. По данным британских следователей, они были отравлены нервно-паралитическим веществом под названием «Новичок», якобы произведенным в России. В Москве неоднократно опровергали эти обвинения и просили предоставить доказательства на этот счет, которые официальный Лондон так и не представил.