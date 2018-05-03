Люди от этого выиграют: экономист объяснил, по кому ударит маркировка товаров в России

Правительство России утвердило перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, начиная с 2019 года, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров РФ. Среди товаров, подлежащих маркировке, — табачная продукция, обувь, одежда и постельное белье, духи, фотоаппараты и автомобильные шины. Давно назревшим полезным считает это решение экономист, директор департамента информации РСПП, ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников.

«Это давние планы правительства и продолжение такого рода мер, например, в части алкогольной продукции, поэтому табак — первый на очереди, — отметил Масленников в комментарии Федеральному агентству новостей. — Это нормально и ожидаемо, и эффект от этого обязательно будет. Это не только борьба с контрафактом, но и пресечение серого торгового оборота, который часто вызывает большие вопросы по качеству продукции и в связи с попытками ухода от налогообложения».

Каждый из нас сталкивался с недоброкачественными товарами, как продуктовыми, так и промышленными, подчеркнул эксперт, поэтому маркировка нужна там, где существует реальная опасность для покупателя быть обманутым.

«Маркировка — это своего рода ГОСТ, и производитель обязан в него укалываться, — отметил собеседник ФАН. — Маркировка предусматривает проверку качества продукции, что очень важно. Конечно, кое по кому эта мера ударит — в первую очередь по некоторым недобросовестным производителям и продавцам, которые пытаются воспользоваться ситуацией на нашем рынке в связи с санкциями и ответными контрсанкциями».

Так что это очень важный шаг, и дай бог, чтобы все прошло гладко без эксцессов, отметил эксперт.

«Люди от этого выиграют — они гарантированно получат качественный продукт, поскольку эти меры направлены на защиту прав и законных интересов потребителей», — подчеркнул Никита Масленников.

Как сообщается на сайте кабинета министров России, с марта 2019 года начнется маркировка табачной продукции, через три месяца настанет время для обуви. С декабря 2019 года маркировка станет обязательной для духов и туалетной воды; для конфекциона и верхней одежды; для постельного, столового и других видов белья; а также для фотоаппаратов и других фототоваров, шин и пневматических покрышек.