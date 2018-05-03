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Политика
Патрушев обсудил с главой МИД Ливии борьбу с терроризмом
Украина
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    Патрушев обсудил с главой МИД Ливии борьбу с терроризмом

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    Патрушев обсудил с главой МИД Ливии борьбу с терроризмом

    Москва, 3 мая. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил с министром иностранных дел правительства национального согласия Ливии Мухаммедом Сиялой борьбу с терроризмом, заявили в пресс-службе аппарата Совбеза России.

    Встреча Патрушева и Сияла проходила в Москве. В начале мероприятия представитель России выразил соболезнования ливийскому министру в связи с терактом в штаб-квартире Национальной избирательной комиссии, который произошел в Триполи 2 мая.

    «Николай Патрушев и Мухаммед Сияла обсудили вопросы российско-ливийского сотрудничества, проблематику ливийского урегулирования и тематику противодействия терроризму», — констатировали представители пресс-службы аппарата Совбеза России.

    Ранее Патрушев рассказал о давлении США на некоторые страны, отказавшиеся от участия в конференции по безопасности в Сочи.

    Автор: Катерина Тимошенская
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