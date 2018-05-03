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Сирия: САА освободили от террористов ИГ несколько районов на юге Дамаска
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    Сирия: САА освободили от террористов ИГ несколько районов на юге Дамаска

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    Сирия: САА освободили от террористов ИГ несколько районов на юге Дамаска

    Дамаск, 3 мая. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) возобновили наступательную операцию на юге Дамаска, захватив новые районы у боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на источник в командовании сирийской армии.

    По данным источника, правительственные силы во главе с 4-й механизированной дивизией САА прорвали оборону террористов ИГ в районе Хаджар-аль-Асвад на юге Дамаска. После интенсивных столкновений правительственные войска выбили боевиков с их позиций.

    Стоит отметить, что наступательные действия САА на юге Дамаска являются частью плана по окружению боевиков ИГ внутри района Хаджар-аль-Асвада.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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