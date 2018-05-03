Донбасс сегодня: по Горловке бьют танки ВСУ, киевские СМИ подставили ОБСЕ

Донбасс, 3 мая. Горловский район ДНР обстреляли танки ВСУ. Командование операции Объединенных сил списывает боевые потери ВСУ на суицид. Украинские СМИ переврали данные ОБСЕ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Накануне украинские танки и минометные расчеты ВСУ обстреляли горловский район Донецкой народной республики. При этом в районе Мариуполя армия Киева ограничилась использованием штатного вооружения боевых машин пехоты (БМП) и гранатометов. Тем не менее практические по всей линии фронта вооруженные силы Украины применяли стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы. В общей сложности Киев нарушил «режим тишины» около 20 раз.

На юго-западных границах Луганской народной республики четыре населенных пункта и позиции народной милиции ЛНР обстреляны пушками бронетранспортеров и минометами. Выпущено более 100 снарядов и мин, режим прекращения огня нарушен украинской стороной шесть раз.

Донбасс даст отпор

Министр по «оккупированным территориям» Юрий Грымчак предложил три сценария урегулирования конфликта в Донбассе. Однако два из них предполагают проведение Киевом «освободительной» военной кампании.

В свою очередь представители Луганской народной республики напомнили киевскому чиновнику, что единственным сценарием решения вопроса являются минские соглашения. Так, подполковник Андрей Марочко заявил, что Украина делает все возможное для срыва мирных договоренностей.

Кроме того, по словам офицера, изменение режима силовой операции с АТО на ООС также является нарушением Киевом взятых обязательств. Но в случае эскалации военные республики готовы отразить наступление украинской армии.

Списать на суицид

Новый командующий силовой операцией Киева в Донбассе Сергей Наев, видимо, решил свести все боевые потери вооруженных сил к нулю. Командование ДНР сообщает, что во вторник, во время обстрела бойцами 25 десантной бригады поселка Верхнеторецое, один из военнослужащих армии Киева погиб, но — по вине своего сослуживца, который выстрелил по ошибке.

Эту потерю командование бригады списало на суицид. И это не единичный случай: несколько дней назад, в 93-й бригаде ВСУ под Докучаевском один солдат погиб во время обстрела города, тогда же были убиты двое мирных жителей. Эту потерю также списали на самоубийство.

По данным донецкой разведки, командиры подразделений армии Украины, на боевых постах которых произойдет гибель военнослужащих, будут караться командованием ООС и дисциплинарно, и материально.

Фейки украинских СМИ

Речь идет о состоявшемся еще вечером 29 апреля обстреле района села Еленовка. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, обстрел велся ВСУ из района поселка Славное. Населенный пункт находится к западу от Еленовки.

Украинские СМИ, ссылаясь на отчет ОБСЕ, заявляют о том, что «боевики» обстреляли мирных жителей. В документе миссии за указанную дату встречается только подача фактов по результату опроса раненого мужчины. При этом сам мужчина подтверждает, что он с семьей находился на западной окраине Еленовки близ блокпоста ДНР, по которому, вероятно, и бил противник.

То есть сами украинские СМИ в погоне за бездоказательным обвинением военных Новороссии, помогли разобраться в указанном инциденте. Обстрел, который зафиксировали офицеры СЦКК в поселке Славное, и есть причина ранения мирного жителя. Остается сказать только: «Спасибо, «коллеги-журналисты»!

Таким образом, становится понятно, что украинские СМИ в очередной раз, ссылаясь на якобы данные из отчетов ОБСЕ, подставили саму международную организацию.