Вооруженным грабителем банка в Армении оказался полковник полиции

Ереван, 3 апреля. Сотрудники правоохранительных органов Армении обезвредили вооруженного налетчика, который ограбил банк HSBC в Ереване. Им оказался полковник полиции, глава центра Дорожной полиции по видеорегистрации нарушений правил дорожного движения Даниел Даниелян.

Сообщается, что мужчина, вооруженный ножом, гранатой и ружьем, ворвался в отделение банка, ранил двух сотрудников финансового учреждения (один из них впоследствии скончался), после чего схватил деньги и покинул место преступления. Однако далеко уйти ему не удалось — грабитель был обезврежен оперативниками и доставлен в отделение полиции. При этом во время задержания Даниелян ранил одного из стражей правопорядка. Состояние раненого сотрудника банка и полицейского — не уточняется, сообщает Infox.ru.

Отметим, что инцидент в Ереване произошел на фоне массовых протестов, которые привели к отставке премьер-министра Сержа Саргсяна. Теперь манифестанты добиваются назначения на пост главы правительства лидера оппозиции Николы Пашиняна.