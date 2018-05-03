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Вооруженным грабителем банка в Армении оказался полковник полиции
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    Вооруженным грабителем банка в Армении оказался полковник полиции

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    Вооруженным грабителем банка в Армении оказался полковник полиции

    Ереван, 3 апреля. Сотрудники правоохранительных органов Армении обезвредили вооруженного налетчика, который ограбил банк HSBC в Ереване. Им оказался полковник полиции, глава центра Дорожной полиции по видеорегистрации нарушений правил дорожного движения Даниел Даниелян.

    Сообщается, что мужчина, вооруженный ножом, гранатой и ружьем, ворвался в отделение банка, ранил двух сотрудников финансового учреждения (один из них впоследствии скончался), после чего схватил деньги и покинул место преступления. Однако далеко уйти ему не удалось — грабитель был обезврежен оперативниками и доставлен в отделение полиции. При этом во время задержания Даниелян ранил одного из стражей правопорядка. Состояние раненого сотрудника банка и полицейского — не уточняется, сообщает Infox.ru.

    Отметим, что инцидент в Ереване произошел на фоне массовых протестов, которые привели к отставке премьер-министра Сержа Саргсяна. Теперь манифестанты добиваются назначения на пост главы правительства лидера оппозиции Николы Пашиняна.   

     

    Автор: Антон Соколов
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