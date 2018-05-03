Названа причина нового пожара на взорвавшемся год назад складе боеприпасов под Харьковом

Киев, 3 мая. Пожар произошел на военном складе в Балаклее в Харьковской области Украины в четверг, 3 мая.

По полученной информации, пожарный танк наехал на неизвестное взрывное устройство. Произошел взрыв, после чего начался пожар, который, в свою очередь, привел к ряду взрывов боеприпасов. На данный момент специалисты ведут работы по ликвидации пожара. Пострадавших нет, сообщает 112.ua со ссылкой на источник в министерстве обороны Украины.

Ранее сообщалось, что пожар начался в результате возгорания сухой травы в 13.35 в четверг, 3 мая. На этой территории проводились работы по очистке и разминированию остатков снарядов, которые «не разорвались в результате прошлогоднего ЧП».

Напомним, пожары на украинских военных складах происходили не раз. Так, в марте прошлого года на складе боеприпасов в Балаклее произошел пожар, в результате которого погиб один человек и еще пять пострадали.