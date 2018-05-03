Кейт Бланшетт рассказала о сексуальных домогательствах Вайнштейна

Москва, 3 мая. Известная голливудская актриса Кейт Бланшетт рассказала о домогательствах продюсера Харви Вайнштейна.

Не слишком вдаваясь в подробности произошедшего, австралийская актриса отметила, что поведение Вайнштейна «типично для некоторых мужчин».

«Я думаю, что он охотился, как большинство хищников, в основном на беззащитных. У меня было плохое предчувствие насчет него…» — рассказала Бланшетт. Ее цитируют североамериканские СМИ.

По словам актрисы, тот факт, что случай Вайнштейна стал своеобразным примером, объясняется тем, что его поведение типично для ряда мужчин.

«Я бы хотела, чтобы в отношении этих людей начали судебное расследование. Нам нужно создать прецедент», — заявила Бланшетт.

Напомним, один из из наиболее влиятельных деятелей американского кино оказался в центре скандала, после того как несколько известных актрис обвинили его в сексуальных домогательствах (среди них Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд). Репутация Вайнштейна оказалась в одночасье растоптана, его лишили членства в Британском институте кино и исключили из Телевизионной академии США.