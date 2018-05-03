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«Все точки над i расставим»: ЦИК озвучит итоги анализа кампании по выборам-2018
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    «Все точки над i расставим»: ЦИК озвучит итоги анализа кампании по выборам-2018

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    «Все точки над i расставим»: ЦИК озвучит итоги анализа кампании по выборам-2018

    Москва, 3 мая. Центральная избирательная комиссия представит итоги анализа кампании по выборам президента России в 2018 году, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

    На заседании Центральной избирательной комиссии Памфилова заявила, что ведомство готово представить итоги анализа кампании по выбора-2018.

    «На то публичное мероприятие, которое мы проводим 11 числа предварительно, мы пригласим представителей СМИ, экспертов, как раз все точки над i расставим», — констатировала она.

    Выборы президента России прошли 18 марта. В голосовании приняли участие порядка 68% граждан страны, абсолютное большинство из которых отдали свои голоса за действующего лидера Владимира Путина.

    «Все точки над i расставим»: ЦИК озвучит итоги анализа кампании по выборам-2018

    Автор: Катерина Тимошенская
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