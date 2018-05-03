«Все точки над i расставим»: ЦИК озвучит итоги анализа кампании по выборам-2018

Москва, 3 мая. Центральная избирательная комиссия представит итоги анализа кампании по выборам президента России в 2018 году, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

На заседании Центральной избирательной комиссии Памфилова заявила, что ведомство готово представить итоги анализа кампании по выбора-2018.

«На то публичное мероприятие, которое мы проводим 11 числа предварительно, мы пригласим представителей СМИ, экспертов, как раз все точки над i расставим», — констатировала она.

Выборы президента России прошли 18 марта. В голосовании приняли участие порядка 68% граждан страны, абсолютное большинство из которых отдали свои голоса за действующего лидера Владимира Путина.