ВСУ продолжают «творить беззаконие» в Донбассе после смены формата операции – Народная милиция ЛНР

Луганск, 3 мая. Украинские силовики вымогают у мирного жителя в Донбассе одну тысячу долларов после того, как подбросили ему в автомобиль автомат, заявил в четверг официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Он отметил, что после перехода контроля над зоной «Операции объединенных сил» в ведение военного командования украинские военнослужащие, «почувствовав полную безнаказанность, продолжают творить беззаконие в населенных пунктах, где расквартированы их подразделения».

«2 мая на блокпосту в Лисичанске местному жителю 1974 года рождения во время досмотра личного автомобиля военнослужащие подкинули в багажник автомобиля автомат», — рассказал Марочко, уточнив, что мужчина был заключен под стражу.

Он добавил, что за «мирное» решение проблемы украинские силовики требуют у потерпевшего одну тысячу долларов США.

Напомним, Киев начал военную кампанию против Луганской и Донецкой народных республик весной 2014 года после того, как ЛНР и ДНР объявили о своей независимости. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек. В целях урегулирования ситуации в Донбассе были заключены минские соглашения, неоднократно вводились режимы перемирия, однако из республик регулярно поступают сообщения об обстрелах со стороны ВСУ.

Так называемую АТО киевские власти переименовали в «Операцию объединенных сил» в конце апреля. Ранее политолог объяснил ФАН, почему смена формата операции украинских силовиков в Донбассе направлена на срыв минских соглашений.