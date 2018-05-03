Путин поручил Минтрансу еще раз проработать транспортные вопросы во время ЧМ

Сочи, 3 мая. Президент РФ Владимир Путин поручил Минтрансу и оргкомитету мундиаля еще раз проработать транспортные вопросы для обеспечения удобного перемещения болельщиков между городами-организаторами. Об этом он заявил на заседании наблюдательного совета оргкомитета ЧМ-2018 в Сочи.

«Максимально комфортным должно быть и перемещение гостей турнира между городами-организаторами первенства. Я прошу Минтранс вместе с оргкомитетом еще раз проработать этот вопрос», — призвал российский лидер.

Путин отметил, что Россия впервые за всю историю первенств мира гарантировала футбольным болельщикам право бесплатного проезда, для этих целей было предоставлено более 700 дополнительных поездов.

Президент страны отметил, что воздушное сообщение также должно быть достаточно удобным.

Напомним, чемпионат мира по футболу 2018 года впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Игры турнира состоятся на 12 стадионах в 11 городах России.