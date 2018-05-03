Сирия в новой серии «химического шоу»: зачем курды и ИГ по команде США готовят провокацию в Дейр-эз-Зоре

Сообщается, что американские спецслужбы работают над новой инсценировкой химатаки в Сирии. По всей видимости, в применении боевых отравляющих веществ планируется снова обвинить сирийские правительственные войска, как это было сделано ранее в городах Хан-Шейхун и Дума. Однако на этот раз исполнителями будут не «умеренные сирийские повстанцы», а террористы «Исламского государства»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ).

Как пишет РИА Новости со ссылкой на информированные источники, подготовка провокации ведется с 23 апреля и, что интересно, будет проведена в районе нефтяного поля «Аль-Джафра» под руководством бывшего боевика ИГ по имени Мишан Идриз Аль Хама. А интерес в данном случае представляет то, что нефтяное поле «Аль-Джафра», расположенное между месторождениями «Коноко» и «Аль-Омар», было отбито «Демократическими силами Сирии» у «Исламского государства» еще в октябре прошлого года.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН), что это не первый пример сотрудничества курдских вооруженных формирований и боевиков ИГ:

«Известно уже несколько случаев, которые свидетельствуют о том, что «Демократические силы Сирии» находятся в прямом контакте с террористическими группировками. Это происходит, потому что, фактически, и за первыми, и за вторыми стоят Соединенные Штаты. Данное сотрудничество является скоординированной политикой США по удержанию провинции Дейр-эз-Зор».

По словам эксперта, любому непредвзятому человеку понятно, что инсценировки так называемых химических атак стали мощным оружием в руках Соединенных Штатов и их союзников — с одной стороны, а также в руках противников сирийского правительства — с другой стороны:

«В данном случае, мы видим, что американские провокации в Сирии не отличаются какой-то вариативностью. Речь идет о многократном применении одной и той же схемы, особо не меняя сценарий, Соединенные Штаты в течение нескольких лет применяют одну и ту же модель, то есть обвинения сирийского правительства в якобы применении боевых отравляющих веществ. Речь идет о так называемой сценарной методике провокаций, которая очевидно разработана и прописана вплоть до каждого действия американскими спецслужбами и, по всей вероятности, будет применяться до тех пор, пока США будут извлекать из этого те или иные дивиденды».

Эксперт напомнил, что ранее на протяжении нескольких недель, если не месяцев, правительство Сирии и Российская Федерация предупреждали, что будет провокации в Думе на территории Восточной Гуты:

«На эти заявления никто не обращал внимания. При этом данные заявления были вполне конкретны в отношении географической привязки, исполнителей и участников данной провокации. Но после того, как провокация была осуществлена, сразу и без каких-либо разбирательств со стороны международных организаций Соединенные Штаты и их союзники осуществили показательный ракетный удар по Сирии».

По мнению эксперта, готовящаяся провокация, с одной стороны, является продолжением предыдущих:

«Она преследует ту же цель дискредитации сирийского правительства и России как его союзника. С другой стороны, она ставит своей задачей усилить эффект от предыдущей провокации в Думе и продемонстрировать правильность политики Соединенных Штатов в отношении Сирии, поскольку, как известно, с точки зрения психологии, наличие еще одного факта, подтверждающего предыдущие факты заставляет человека при прочих равных поверить в их правдивость».

И, наконец, последняя цель, которая с моей точки зрения преследуется Соединенными Штатами — это борьба за провинцию Дейр-эз-Зор:

«По всей вероятности, для США данная провокация будет использована не просто для дискредитации сирийского правительства, не только для нанесения ударов по позициям сирийских вооруженных сил, но точечно, предметно по подразделениям сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор. Понятно, почему эта провинция настолько привлекательна для Соединенных Штатов. Она богата нефтяными ресурсами, которые недавно находились в руках «Исламского государства», а в настоящее время находятся в руках союзников Соединенных Штатов из «Демократических сил Сирии». Данные действия не являются легитимными, и это территория сирийского государства, которая должна быть возвращена сирийскому легитимному правительству».

Как объяснил собеседник ФАН, США и их союзники готовят провокацию в провинции Дейр-эз-Зор, чтобы продемонстрировать мировому сообществу, что сирийское правительство не имеет морального права распоряжаться своей землей и, тем самым, делегитимировать действия официального Дамаска:

«Время и место, выбранные для провокации, не случайны. С одной стороны, это продолжение той кампании информационной войны, которую Соединенные Штаты ведут против Сирии и Российской Федерации, с другой стороны, это новый этап данной войны, основная цель которого будет состоять в том, чтобы сохранить контроль Соединенных Штатов над провинцией Дейр-эз-Зор. Вашингтон понимает, что свергнуть правительство Асада не удастся и берет курс на то, чтобы установить контроль над максимально возможной территорией Сирии, и провинция Дейр-эз-Зор является очень важным призом в этой американской игре».

1 Организация запрещена на территории РФ.