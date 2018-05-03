Клинцевич объяснил, почему Трамп не заслужил Нобелевскую премию мира

Москва, 3 апреля. Группа из 18 американских конгрессменов-республиканцев обратилась к Нобелевскому комитету с предложением наградить президента США Дональда Трампа Нобелевской премией мира.

По мнению американских парламентариев, главе Белого дома удалось урегулировать конфликт между Северной и Южной Кореей с помощью постоянного давления на КНДР. Таким образом, считают конгрессмены, Трамп доказал эффективность объявленного им ранее принципа «мир через силу».

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич опроверг причастность Трампа к прогрессу, достигнутому в отношениях между Пхеньяном и Сеулом.

«Если послушать американских конгрессменов, то получается, что Северная Корея вдруг убоялась «американской дубины». Мол, сработала политика Трампа «мир через силу». Но ведь и все последние десятилетия президенты США только и знали, что пугали КНДР, и ничего», — отметил он.

По словам сенатора, «ларчик открывался иначе» — просто с КНДР впервые попытались говорить по-человечески, а не навязывать ей свои условия. И сделали это не США, а Южная Корея. Клинцевич подчеркнул, что США уже доказали недееспособность принципа «мир через силу» на примере Ирака и Ливии.

Напомним, что в конце апреля лидеры КНДР и Южной Кореи договорились прекратить враждебные действия друг против друга, а также подписать мирное соглашение до конца года. Это произошло до запланированной встречи руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына и Трампа.