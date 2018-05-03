Путин попросил регионы отказаться от «показухи» и «штурмовщины» при подготовке к ЧМ-2018

Сочи, 3 мая. Местные власти не должны устраивать «показуху» и «штурмовщину» при благоустройстве регионов к чемпионату мира по футболу, заявил президент России Владимир Путин во время заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Организационный комитет «Россия-2018».

Путин на совещании обратил особое внимание на необходимость своевременного и надежного благоустройства городов, которые принимают ЧМ-2018.

«Добавлю, что это задача не только к чемпионату, разумеется, смысл не в том, чтобы устраивать штурмовщину и показуху, — констатировал российский лидер. — Порядок, благоустройство — это повседневная работа региональных и муниципальных властей в интересах прежде всего местных жителей».

Президент напомнил, что задача россиян выступить в роли «внимательных, радушных хозяев турнира», а также «позаботиться о каждом болельщике, посещающем матчи первенства».