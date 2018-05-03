Мэр латвийского города может лишиться поста из-за незнания языка

Рига, 3 мая. Центр государственного языка Латвии намерен подать в суд заявление об аннулировании депутатских полномочий Рихардса Эйгимса, который занимает пост мэра латвийского Даугавпилса, за недостаточные знания латышского языка.

Такое заявление сделала глава регионального отделения Центра государственного языка Латвии Сармите Павулена.

Ранее Центр государственного языка Латвии оштрафовал Эйгимса за недостаточные знания латышского языка. Штраф был наложен после проверки, которая была проведена на основании поступивших в ведомство жалоб. Политик должен был в течение шести месяцев улучшить свои знания государственного языка Латвии до должного уровня. После чего надзорное ведомство вновь провело проверку и пришло к выводу, что языковые навыки Эйгимса недостаточны для выполнения служебных обязанностей.