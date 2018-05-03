Путин надеется, что сборная России на ЧМ покажет «волевой и бескомпромиссный футбол»

Сочи, 3 мая. Президент России Владимир Путин надеется, что российская сборная на чемпионате мира в РФ «отдаст себя игре без остатка» и покажет бескомпромиссный футбол. Об этом глава государства заявил в ходе заседания наблюдательного совета организационного комитета «Россия-2018».

Российский лидер напомнил, что грядущим летом в Россию приедут «действительно лучшие из лучших, самые талантливые футболисты мира», но особое внимание российских фанатов будет приковано к выступлению национальной команды.

«Мы все очень надеемся, что наши футболисты отдадут себя игре, отдадут себя без остатка, выступят в полную силу и главное — покажут волевой, бескомпромиссный футбол, который ценят и любят болельщики», — выразил надежду Путин.

Он также пожелал российским футболистам сборной и тренерскому штабу успеха.

Напомним, мундиаль 2018 года примут 11 российских городов, полуфинал турнира пройдет в Петербурге, финал — в Москве. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.