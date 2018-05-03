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Путин надеется, что сборная России на ЧМ покажет «волевой и бескомпромиссный футбол»
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    Путин надеется, что сборная России на ЧМ покажет «волевой и бескомпромиссный футбол»

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    Путин надеется, что сборная России на ЧМ покажет «волевой и бескомпромиссный футбол»

    Сочи, 3 мая. Президент России Владимир Путин надеется, что российская сборная на чемпионате мира в РФ «отдаст себя игре без остатка» и покажет бескомпромиссный футбол. Об этом глава государства заявил в ходе заседания наблюдательного совета организационного комитета «Россия-2018».

    Российский лидер напомнил, что грядущим летом в Россию приедут «действительно лучшие из лучших, самые талантливые футболисты мира», но особое внимание российских фанатов будет приковано к выступлению национальной команды.

    «Мы все очень надеемся, что наши футболисты отдадут себя игре, отдадут себя без остатка, выступят в полную силу и главное — покажут волевой, бескомпромиссный футбол, который ценят и любят болельщики», — выразил надежду Путин.

    Он также пожелал российским футболистам сборной и тренерскому штабу успеха. 

    Путин надеется, что сборная России на ЧМ покажет «волевой и бескомпромиссный футбол»

    Напомним, мундиаль 2018 года примут 11 российских городов, полуфинал турнира пройдет в Петербурге, финал — в Москве. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

    Автор: Дана Балан
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