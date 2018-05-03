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Путин предупредил глав регионов о повышенной нагрузке во время ЧМ-2018
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    Путин предупредил глав регионов о повышенной нагрузке во время ЧМ-2018

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    Путин предупредил глав регионов о повышенной нагрузке во время ЧМ-2018

    Москва, 3 мая. Президент России Владимир Путин в четверг предупредил глав регионов, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, о предстоящей повышенной нагрузке на их субъекты. Российский лидер призвал губернаторов контролировать ситуацию лично.

    «Нагрузка на регионы, на вас, уважаемые коллеги, на все региональные структуры вырастет в разы. Ситуация потребует постоянного внимания и вашего личного участия в организации этой работы», — подчеркнул Путин.

    Напомним, в четверг президент России Владимир Путин принимает участие в заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Организационный комитет «Россия-2018». Ранее глава государства отметил, что РФ практически завершила подготовку к ЧМ-2018.

    Чемпионат мира по футболу пройдет на 12 стадионах в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. В частности, матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Нижний Новгород и Калининград.

    Автор: Василий Котов
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