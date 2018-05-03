Путин потребовал обеспечить качественную и своевременную медпомощь на ЧМ-2018

Сочи, 3 мая. Президент России Владимир Путин потребовал обеспечить качество и своевременность оказания медицинской помощи во время чемпионата мира по футболу-2018 в случае необходимости.

«Надо предусмотреть механизм, исключающий любые бюрократические препоны и проволочки», — заявил глава государства, выступая на заседании наблюдательного совета организационного комитета «Россия-2018».

При этом он отметил, что отсутствие у человека страховки или регистрация в другом городе является «чисто техническим вопросом». «Главное — своевременное и качественное оказание медицинской помощи», — подчеркнул президент.