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Путин потребовал обеспечить качественную и своевременную медпомощь на ЧМ-2018
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    Путин потребовал обеспечить качественную и своевременную медпомощь на ЧМ-2018

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    Путин потребовал обеспечить качественную и своевременную медпомощь на ЧМ-2018

    Сочи, 3 мая. Президент России Владимир Путин потребовал обеспечить качество и своевременность оказания медицинской помощи во время чемпионата мира по футболу-2018 в случае необходимости.

    «Надо предусмотреть механизм, исключающий любые бюрократические препоны и проволочки», — заявил глава государства, выступая на заседании наблюдательного совета организационного комитета «Россия-2018».

    При этом он отметил, что отсутствие у человека страховки или регистрация в другом городе является «чисто техническим вопросом». «Главное — своевременное и качественное оказание медицинской помощи», — подчеркнул президент.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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