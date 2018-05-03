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Путин призвал уделить особое внимание вопросам безопасности во время проведения ЧМ-2018
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    Путин призвал уделить особое внимание вопросам безопасности во время проведения ЧМ-2018

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    Путин призвал уделить особое внимание вопросам безопасности во время проведения ЧМ-2018

    Сочи, 3 мая. Президент России Владимир Путин призвал уделить особое внимание вопросам безопасности во время проведения на территории РФ чемпионата мира по футболу. 

    «Особое внимание потребуется уделить вопросам безопасности, при этом правоохранительным органам следует выполнять все необходимые процедуры предельно корректно и деликатно, помнить, что чемпионат для многих тысяч болельщиков со всего мира  — это большой праздник», — отметил Путин, который в четверг участвует в заседании наблюдательного совета оргкомитета по подготовке к проведению мундиаля.

    Ранее российский лидер и глава ФИФА Джанни Инфантино посетили Центр выдачи паспортов болельщика в Сочи, где получили заветные для всех любителей футбола удостоверения.

    Первый в истории чемпионат мира на территории РФ стартует 14 июня. В этот день в Москве национальная сборная в матче открытия мундиаля сыграет с Саудовской Аравией. 

    Автор: Федор Веснин
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