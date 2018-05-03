Сирия: боевики сдали оружие правительственным силам в провинции Хомс

Дамаск, 3 мая. На севере провинции Хомс боевики сложили оружие и присоединились к режиму прекращения огня. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News.

По данным агентства, боевики передали большое количество оружия правительственным силам в районе города Эр-Растан в рамках первой части соглашения о прекращении огня. Сложившие оружие боевики будут доставлены в северные районы провинции Алеппо и Идлиб.

Ранее стало известно, что более пяти тысяч боевиков и членов их семей начали процесс выхода из южных районов провинции Дамаск. Договоренность о выводе боевиков была достигнута в результате переговоров представителей российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами группировки «Джейш Аль-Ислам».