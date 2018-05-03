Комитет Госдумы по бюджету поддержал законопроект о контрсанкциях

Москва, 3 мая. Комитет Государственной думы РФ по бюджету и налогам одобрил законопроект об ответных российских мерах в связи с расширением США списка санкций.

Таким образом депутаты рекомендовали принять законопроект о контрсанкциях в первом чтении. В то же время в комитете по бюджету и налогам отметили важность поддержки тех граждан, компаний и целых отраслей экономики, которые более всего подвержены негативному эффекту санкций.

Отмечается также, меры, прописанные в документе, «будут способствовать импортозамещению в ключевых отраслях экономики».

Напомним, ранее законопроект был одобрен в комитетах Совета федерации по обороне и конституционному законодательству, в комитете же по социальной политике обратили внимание на часть документа, посвященную ограничениям на ввоз лекарственных препаратов.

На рассмотрение нижней палаты парламента законопроект внес спикер ГД Вячеслав Володин. Это произошло после того, как Вашингтон расширил антироссийские санкции, включив в список лиц, против которых вводятся ограничительные меры, ряд высокопоставленных чиновников и крупных предпринимателей из РФ.