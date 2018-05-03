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В Кремле рассказали о сценарии инаугурации президента РФ
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    В Кремле рассказали о сценарии инаугурации президента РФ

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    В Кремле рассказали о сценарии инаугурации президента РФ

    Москва, 3 мая. План инаугурации президента России в основном определен и не претерпел радикальных изменений по сравнению с прошлыми церемониями. На данный момент подготовка к ней вышла на финишную прямую. Об этом в четверг сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Сценарий нынешней инаугурации прорабатывается. В основном он понятен, во многом он схож с той традиционной церемонией, которая существует», — рассказал официальный представитель Кремля.

    Песков подчеркнул, что главная подготовка де-факто вышла на финишную прямую, остаются лишь разные детали и нюансы, которые дорабатываются.

    «Много сейчас пишут на счет того, что не будет переезда, но здесь не нужно забывать, что в прошлый раз президент переезжал из Дома правительства в Кремль. Сейчас необходимости в этом переезде нет», — уточнил Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли использоваться новый автомобиль из проекта «Кортеж».

    Напомним, инаугурация президента Российской Федерации пройдет в грядущий понедельник, 7 мая.

    Автор: Дана Балан
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