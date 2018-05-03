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В МДТ рассказали, как Джигарханян сбегает на репетиции из больницы
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    В МДТ рассказали, как Джигарханян сбегает на репетиции из больницы

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    В МДТ рассказали, как Джигарханян сбегает на репетиции из больницы

    Москва, 3 мая. Артист и режиссер Армен Джигарханян возвращается к работе в своем театре. Об этом сообщил сегодня представитель по связям с общественностью и СМИ Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Вячеслав Дьяченко.

    По его словам, накануне режиссер на несколько часов приехал в театр, а также планирует приехать и сегодня. «но я еще с ним не созванивался», — уточнил он в комментарии РИА Новости.

    По его словам, Джигарханян «буквально сбегает из больницы, почувствовав себя лучше, чтобы снова приступить к работе».

    Как сообщал ранее портал «Дни.ру», в этом году актер попадал в больницу трижды. Его госпитализировали с подозрением на гипертонический криз и невралгию. Кроме того, врачи не исключали, что артист мог подхватить вирус.

    Агентство «Ура.ру» отмечало, что причиной экстренной госпитализации артиста, по его собственным словам, стали постоянные переживания после скандалов, связанных с экс-супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской.

    Автор: Алексей Громов
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