В МДТ рассказали, как Джигарханян сбегает на репетиции из больницы

Москва, 3 мая. Артист и режиссер Армен Джигарханян возвращается к работе в своем театре. Об этом сообщил сегодня представитель по связям с общественностью и СМИ Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Вячеслав Дьяченко.

По его словам, накануне режиссер на несколько часов приехал в театр, а также планирует приехать и сегодня. «но я еще с ним не созванивался», — уточнил он в комментарии РИА Новости.

По его словам, Джигарханян «буквально сбегает из больницы, почувствовав себя лучше, чтобы снова приступить к работе».

Как сообщал ранее портал «Дни.ру», в этом году актер попадал в больницу трижды. Его госпитализировали с подозрением на гипертонический криз и невралгию. Кроме того, врачи не исключали, что артист мог подхватить вирус.

Агентство «Ура.ру» отмечало, что причиной экстренной госпитализации артиста, по его собственным словам, стали постоянные переживания после скандалов, связанных с экс-супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской.