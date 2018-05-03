МВД Украины сообщило о проблемах в расследовании убийства журналиста Шеремета

Киев, 3 мая. Расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве усложняется тем, что специалисты не могут допросить подозреваемых, так как они находятся в России. Об этом заявил пресс-секретарь министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

«Невозможно провести следственные действия на территории страны-агрессора, установить тех, кто может быть причастен к преступлению или допросить их — это существенно усложняет расследование», — цитирует «Громадське» Шевченко.

Пресс-секретарь также добавил, что расследование дела усложняет и российское гражданство журналиста.

Ранее сообщалось, что у следствия нет реальной доказательной базы по данному делу. Также отмечалось, что раскрытию преступления мешают обстоятельства, но не говорится какие именно. Об этом сообщил заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко.

Напомним, Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля 20 июля 2016 года.