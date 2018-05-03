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Участники Великой Отечественной войны получат денежные выплаты в честь Дня Победы
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    Участники Великой Отечественной войны получат денежные выплаты в честь Дня Победы

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    Участники Великой Отечественной войны получат денежные выплаты в честь Дня Победы

    Москва, 3 мая. Участники Великой Отечественной войны получат денежные выплаты в честь Дня Победы, заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова.

    Шевцова рассказала о выплатах участникам Великой Отечественной войны в честь предстоящего праздника 9 мая. Она отметила, что деньги получат более 10780 человек.

    «Дополнительно, учитывая заслуги старшего поколения в победе в Великой Отечественной войне, президентом России 5 апреля принято решение о выплате ежегодно, а не только в юбилейные годы, единовременной выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной войны из расчета 10 тысяч рублей», — констатировала представитель военного ведомства.

    Шевцова добавила, что Минобороны участвовало в подготовке этого указа российского лидера.

    Участники Великой Отечественной войны получат денежные выплаты в честь Дня Победы

    Автор: Катерина Тимошенская
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