Москва, 3 мая. Участники Великой Отечественной войны получат денежные выплаты в честь Дня Победы, заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова.

Шевцова рассказала о выплатах участникам Великой Отечественной войны в честь предстоящего праздника 9 мая. Она отметила, что деньги получат более 10780 человек.

«Дополнительно, учитывая заслуги старшего поколения в победе в Великой Отечественной войне, президентом России 5 апреля принято решение о выплате ежегодно, а не только в юбилейные годы, единовременной выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной войны из расчета 10 тысяч рублей», — констатировала представитель военного ведомства.

Шевцова добавила, что Минобороны участвовало в подготовке этого указа российского лидера.