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Жители Львова отмечают 227-ю годовщину польской конституции
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    Жители Львова отмечают 227-ю годовщину польской конституции

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    Жители Львова отмечают 227-ю годовщину польской конституции

    Львов, 3 апреля. Торжественные мероприятия по случаю празднования 227-й годовщины со дня принятия польской конституции.

    В акции приняли участие около 200 человек, которые возложили цветы к памятникам поэтам Адаму Мицкевичу и Тарасу Шевченко. Во время церемонии возложении цветов звучали польский и украинский гимны. В торжествах приняли участие консул Польши во Львове Рафал Вольский, представители польской общины, а также чиновники администрации Львовской области.

    За порядком на улицах следили 30 сотрудников полиции, которые перекрывали центральные улицы, чтобы обеспечить праздничное шествие, пишут украинские СМИ.

    Напомним, что 3 мая 1791 года в Речи Посполитой была принята конституция, которая уровняла в правах обычных граждан и дворян, а также смягчила крепостничество, объявив опеку государства над крестьянами. Однако документ имел юридическую силу всего 19 месяцев. В ноябре 1793 года конституция была аннулирована Гродненским сеймом под давлением прусского короля Фридриха Вильгельма II.

    Автор: Антон Соколов
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