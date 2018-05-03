Жители Львова отмечают 227-ю годовщину польской конституции

Львов, 3 апреля. Торжественные мероприятия по случаю празднования 227-й годовщины со дня принятия польской конституции.

В акции приняли участие около 200 человек, которые возложили цветы к памятникам поэтам Адаму Мицкевичу и Тарасу Шевченко. Во время церемонии возложении цветов звучали польский и украинский гимны. В торжествах приняли участие консул Польши во Львове Рафал Вольский, представители польской общины, а также чиновники администрации Львовской области.

За порядком на улицах следили 30 сотрудников полиции, которые перекрывали центральные улицы, чтобы обеспечить праздничное шествие, пишут украинские СМИ.

Напомним, что 3 мая 1791 года в Речи Посполитой была принята конституция, которая уровняла в правах обычных граждан и дворян, а также смягчила крепостничество, объявив опеку государства над крестьянами. Однако документ имел юридическую силу всего 19 месяцев. В ноябре 1793 года конституция была аннулирована Гродненским сеймом под давлением прусского короля Фридриха Вильгельма II.