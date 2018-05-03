Уместно и своевременно: макроэкономическую суть и выгоду решений Сбербанка объяснил эксперт

Сбербанк объявил о значительном снижении ставок по потребительским кредитам без обеспечения. Принцип таков — чем больше сумма кредита, тем ниже по нему процентная ставка. Своевременной и экономически оправданной считает эту меру директор департамента по информационной политике и связям с общественностью Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников.

«Это правильное решение, а поскольку Сбербанк у нас лидер рынка, он тем самым задает некий ориентир для всех, — отметил экономист в комментарии Федеральному агентству новостей. — Этого решения давно ожидало все наше банковское сообщество. Тут есть немало плюсов, в том числе макроэкономических. Во-первых, снижение ставок по кредитам может разогреть внутренний потребительский спрос. У нас сейчас по первому кварталу довольно серьезное снижение такого спроса, и это зримая проблема — темп роста заработной платы и других доходов населения в разы перекрыл темпы роста доходов торговой розницы».

В этих условиях многие начинают брать потребительские кредиты для различных крупных покупок, и Сбербанк это учел, отметил Масленников.

«Если раньше люди брали кредиты, чтобы расплачиваться со старыми долгами, то теперь мы вышли в чистый прирост потребительского кредитования, который направлен именно на потребление, — отметил эксперт. — Так что Сбербанк очень вовремя заметил изменение тренда, и это его решение послужит тому, чтобы у нас разогрелся потребительский спрос, а это мотор экономического роста в целом».

Второе важное обстоятельство — решение Сбербанка поможет снизить опасность перекредитования населения, отметил Масленников.

«При тех условиях, которые сложились, когда многие люди стали брать кредиты не на обслуживание старых кредитов, а на потребительские нужды, был риск, что люди попадут в некую кредитную ловушку. Такие опасения были у экспертного сообщества, — отметил собеседник ФАН. — Например, сегодня вы что-то купили в кредит, а завтра уже повестка из банка — пора платить. А снижение ставок для крупных кредитов позволит существенно снизить риск закредитованности населения, когда люди рискуют подсесть на иглу новых и новых займов, которые нужны уже не для потребления, а для обслуживания ранее взятых ссуд и займов».

«Так что решение Сбербанка со всех точек зрения уместное и своевременное, и, будем надеяться, что оно будет поддержано другими лидерами рынка потребительского кредитования», — резюмировал Никита Масленников.

О том, как другие банки откликнутся на это решение, читайте в статье «За Сбербанком потянутся остальные».

Как сообщили в Сбербанке, ставки по потребительским кредитам размером свыше одного миллиона рублей уменьшены сразу на восемь процентных пунктов для всех категорий клиентов: на них установлена фиксированная ставка в 11,9% годовых.

Ставки по кредитам размером от 300 тысяч рублей до миллиона рублей снижены на 1-4 процентным пункта, максимальный размер ставки по ним отныне составляет 15,9% годовых, минимальный — 11,9%. В то же время ставки по небольшим потребительским кредитам менее 300 тысяч рублей останутся без изменений.

Также Сбербанк увеличил максимальную сумму кредита для своих зарплатных клиентов с трех до пяти миллионов рублей и снизил минимальный возраст заемщиков — теперь кредит можно оформлять с 18 лет, а не с 21 года.