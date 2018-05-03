Сирия: САА обнаружила склады боевиков ИГ с оружием и боеприпасами в Дамаске

Дамаск, 3 мая. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) обнаружили на юге Дамаска вооружение, предназначавшееся для боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA.

По данным агентства, сирийские военные обнаружили большое количество оружия и боеприпасов в убежищах и туннелях боевиков ИГ во время операций по зачистке районов Хаджар-аль-Асвад и Аль-Кадам на южных окраинах Дамаска. Отмечается, что большая часть вооружения израильского производства.

Кроме того, в провинции Хомс сирийские военные перехватили грузовик с большим количеством оружия. Грузовик двигался из провинции Даръа в Хомс. Автомобиль должен был доставить боевикам ИГ боеприпасы, оружие и лекарства.

1 Организация запрещена на территории РФ.