Число мирных жителей в осажденных районах Сирии сократилось до 11 тысяч человек – ООН

Москва, 3 мая. Число мирных жителей Сирии, которые остаются в осажденных районах, за год сократилось с 625 тысяч человек до 11 тысяч, заявил в четверг советник спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Ян Эгеланн.

«Год назад в труднодоступных районах жили 4,6 миллиона человек, а в осажденных — 625 тысяч. Сегодня два миллиона живут в труднодоступных районах и 11 тысяч в осажденных», — уточнил он.

Эгеланн назвал позитивным тот факт, что число людей, остающихся в занятых боевиками районах Сирии, значительно сократилось, а также гораздо меньшее количество людей вынуждено жить в труднодоступных районах. Однако Энгеланн выразил сожаление в связи с тем, что позитивные перемены были достигнуты не прекращением войны и путем переговоров.

Напомним, количество территорий в Сирии, занятых боевиками, к настоящему моменту значительно сократилось благодаря совместным усилиям российских ВКС и сирийской армии. В конце прошлого года, ВКС РФ и САА удалось разбить основные силы ИГ1 (запрещенная в РФ террористическая организация) на территории Сирии.

Сегодня на территории САР боевики сохраняют позиции только в отдельных районах, борьба с ними продолжается. В частности, пока блокированы боевиками районы Аль-Фуа и Кефрая, частично экстремисты сохраняют свое присутствие в районе Ярмук. Однако, как сообщалось накануне, контроль сирийской армии уже установлен над западными кварталами Ярмука.

1 Организация запрещена на территории РФ.