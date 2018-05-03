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Путин и Инфантино получили паспорта болельщиков ЧМ-2018
Россия
Путин предупредил глав регионов о повышенной нагрузке во время ЧМ-2018
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    Путин и Инфантино получили паспорта болельщиков ЧМ-2018

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    Путин и Инфантино получили паспорта болельщиков ЧМ-2018

    Сочи, 3 мая. Президент России Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино получили паспорта болельщиков ЧМ-2018. В четверг российский лидер и президент Международной федерации футбола посетили Центр выдачи паспортов болельщика в Сочи.

    Перед тем, как отправится к стойкам регистрации болельщиков, Путин и Инфантино получили из рук главы Минкомсвязи РФ Николая Никифорова талоны. Затем высокопоставленным гостям выдали и ID-карты.

    «Поздравляем вас с получением паспорта болельщика», — сказала оператор, вручая паспорта Путину и Инфантино.  

    Напомним, 3 мая президент России находится с рабочим визитом в Сочи. Под председательством главы государства в четверг состоится заседание Организационного комитета «Россия-2018». На повестку вынесен вопрос готовности стадионов и других инфраструктурных объектов к ЧМ-2018, который стартует в РФ уже 14 июня.

    Путин и Инфантино получили паспорта болельщиков ЧМ-2018

    Отметим, Россия впервые в истории является страной-хозяйкой мирового футбольного первенства. Поединки мундиаля пройдут в 11 городах РФ.

    Автор: Федор Веснин
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