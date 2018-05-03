Мадагаскар заинтересован в сотрудничестве с Россией — эксперт

Мадагаскар может стать опорным пунктом для российского бизнеса, который все больше присматривается к африканским странам как потенциальным партнерам.

«Внезапно этот регион стал очень популярным. Популярность стала следствием заинтересованности в Мадагаскаре управленческих государственных структур, в частности, МИД РФ, и прочих аффилированных государству структур. Я в последнее время вижу очень много статей, в которых говорится о том, что европейцам, а нас к ним традиционно причисляют, на Мадагаскаре открыты все дороги. Им можно верить, потому что на это работают различные механизмы упрощения процедур оформления бизнеса, налоговых схем. То есть «входной билет» на Мадагаскар для отечественного бизнесе если не достаточно дешев, то по крайней мере точно не достаточно дорог», — говорит кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры африканистики Восточного факультета СПбГУ Александр Зданевич.

По словам эксперта, наиболее заинтересован в сотрудничестве с Мадагаскаром тот бизнес, который может претендовать на получение различных форм господдержки.

При определенных условиях Мадагаскар мог бы стать своего рода «воротами» для входа российского бизнеса на континент, это будет возможно при соблюдении ряда условий.

«Как ни крути, механизм неоколониализма работает. Страны [Африки] ориентируются на привычные метрополии, которые когда-то были представлены [на континенте]. Они ориентируются на экономическую ситуацию», — отмечает ученый.

Для максимально продуктивного захода на мадагаскарский рынок необходимо представительство, например, торговая палата.

«Я бы, честно говоря, начал с информационной поддержки. В советские годы, когда существовали АПН, все это здорово работало. Корреспонденты доставляли информацию, что это называется, из первых рук. Недавно в Зимбабве произошел мирный переворот, пришлось метаться по всей стране в поисках специалиста, который бы мог поэтому поводу хоть что-то сказать. На поиски уходят, как правило, сутки, это не так много, но в современном информационном потоке вы уже оказываетесь на вторых ролях», — продолжает Александр Зданевич.

Информационная поддержка не только оказала бы положительное воздействие на отношения России и Мадагаскара, но и позитивно сказалась бы на самом бизнесе.

«Для этих целей можно использовать как опытных сотрудников, так и тех, кто только начинает работать на этих фронтах. Что в Москве, что в Петербурге достаточно много заведений, которые выпускают студентов-африканистов, для них работа в этой области была бы очень перспективной, а бизнесу в любом случае нужны консультанты, владеющие языком. На Мадагаскаре это как минимум французский, как максимум — малагасийский. Знание истории, культуры, религиозных особенностей входит в тот комплекс науки, которую мы называем страноведением. Получая такого специалиста, бизнес-структуры могут претендовать на определенные преференции.

Кроме того, если мы говорим о Мадагаскаре, у нас очень хорошие позиции с точки зрения былых заслуг. В наших вузах было подготовлено очень много специалистов, которые работают у себя на родине, иногда они занимают довольно высокие посты, знают русский язык и культуру и всегда очень тепло отзываются о нас. В их столичном университете существует кафедра русского языка, она функционирует до сих пор, есть даже кабинет русского языка», — заключил эксперт.

Резюмируя, он добавил, что власти Мадагаскара заинтересованы в сотрудничестве с РФ. Главное, чтобы российскому бизнесу было что предложить противоположной стороне.