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Лосиха Яша стала предсказательницей результатов ЧМ-2018
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    Лосиха Яша стала предсказательницей результатов ЧМ-2018

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    Лосиха Яша стала предсказательницей результатов ЧМ-2018

    Москва, 3 мая. Лосиха Яша из контактного зоопарка в Московской области выбрана официальной предсказательницей итогов матчей на чемпионате мира по футболу 2018 года. Об этом в четверг говорится на сайте городской администрации.

    По имеющимся данным, за звание предсказателя в течение семи дней боролись три кандидата: гусь Евгений, кенгуру Снежок и лосиха Яша.

    Отмечается, что проголосовать за одного из претендентов можно было в официальном сообществе администрации Химок в социальной сети, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    В преддверии матчей первенства мира на двух одинаковых установках будет размещен корм для лосихи, говорится в сообщении.

    «На каждую кормушку будет прикреплен флаг страны — участницы предстоящего матча», — отметил представитель Объединенной дирекции парков городского округа Химки.

    Также сообщается, что предсказывать результаты матчей лосиха будет проходить за два дня до поединка.

    Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.

    Автор: Дана Балан
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