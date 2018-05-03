Лосиха Яша стала предсказательницей результатов ЧМ-2018

Москва, 3 мая. Лосиха Яша из контактного зоопарка в Московской области выбрана официальной предсказательницей итогов матчей на чемпионате мира по футболу 2018 года. Об этом в четверг говорится на сайте городской администрации.

По имеющимся данным, за звание предсказателя в течение семи дней боролись три кандидата: гусь Евгений, кенгуру Снежок и лосиха Яша.

Отмечается, что проголосовать за одного из претендентов можно было в официальном сообществе администрации Химок в социальной сети, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В преддверии матчей первенства мира на двух одинаковых установках будет размещен корм для лосихи, говорится в сообщении.

«На каждую кормушку будет прикреплен флаг страны — участницы предстоящего матча», — отметил представитель Объединенной дирекции парков городского округа Химки.

Также сообщается, что предсказывать результаты матчей лосиха будет проходить за два дня до поединка.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.