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Эксперты рассказали, где в мире дышится легче всего
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    Эксперты рассказали, где в мире дышится легче всего

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    Эксперты рассказали, где в мире дышится легче всего

    Москва, 3 мая. Эксперты Всемирной организации здравоохранения составили рейтинг стран с самым высоким качеством воздуха. Местом, где дышится свободнее всего, специалисты назвали Финляндию.

    Исследование воздуха проводилось в течение восьми лет в ста странах мира, отмечает «ФедералПресс». В результате эксперты пришли к выводу, что самый чистый воздух в северных стран: соседями Финляндии в верхней части рейтинга стали Швеция, Норвегия, Эстония и Исландия. 

    Самыми экологически неблагоприятными странами названы Уганда, Монголия и Камерун. В этих странах содержание пыли в воздухе превышает показатели стран-лидеров в десять и более раз, сообщает «Пятый канал».

    Напомним, ранее ООН назвала Финляндию самой счастливой страной мира.  

    Автор: Федор Веснин
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