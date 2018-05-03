Эксперты рассказали, где в мире дышится легче всего

Москва, 3 мая. Эксперты Всемирной организации здравоохранения составили рейтинг стран с самым высоким качеством воздуха. Местом, где дышится свободнее всего, специалисты назвали Финляндию.

Исследование воздуха проводилось в течение восьми лет в ста странах мира, отмечает «ФедералПресс». В результате эксперты пришли к выводу, что самый чистый воздух в северных стран: соседями Финляндии в верхней части рейтинга стали Швеция, Норвегия, Эстония и Исландия.

Самыми экологически неблагоприятными странами названы Уганда, Монголия и Камерун. В этих странах содержание пыли в воздухе превышает показатели стран-лидеров в десять и более раз, сообщает «Пятый канал».

Напомним, ранее ООН назвала Финляндию самой счастливой страной мира.