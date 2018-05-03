Будь я Россотрудничеством: Роман Носиков о соседних странах и Коварном Плане

Процессы, начавшиеся на наших глазах в Армении, активизировали когнитивные и рефлексивные способности российского общества. В глазах соотечественников читаю я свой любимый вопрос: «А как же так вышло-то?»

А я предупреждал...

Заодно я посмотрел замечательную передачу Владимира Соловьева с участием наших политологов. Куплеты у всех были разными, а вот припев один — «Мы теряем Армению, как же так вышло, надо что-то делать».

Это очень знакомый мотив.

С другой стороны, активизировалась политически грамотная часть Рунета. Я прочитал множество интереснейших постов и статей про то, что Армения и армяне — сами виноваты, что они нас не достойны и пусть себе проваливают. А еще про то, что надо из Армении неблагодарной уйти — и пусть ее Турция с Азербайджаном поделят между собой, а мы зло посмеемся. Но самое главное — гордо и мудро не позволим себя обижать, предусмотрительно и заблаговременно сбежав с места действия.

И это я где-то уже слышал. Вам это ничего не напоминает, нет?

А я предупреждал, что те, кто требует от российского государства сохранять «достоинство» методом ухода из мест, где его не уважают, — рано или поздно потребуют уйти отовсюду.

Человечество недостойно нас. К звездам! Ракету мне, ракету! В деревню, к тетке, на Сатурн.

Ну, а пока космические корабли ничего не бороздят и мы, скрепя сердце, вынуждены, все в белом, терпеть соседство несовершенных народов и государств — нам придется-таки, наверное, дать ответ на вопрос: так нужна ли нам мягкая сила? Зачем она вообще? И какая именно она нам нужна?

В связи с этим удобным случаем позвольте мне предложить вашему вниманию внезапно созревший у меня Коварный План, который я назвал «Будь я Россотрудничеством».

Если страну зажигают...

Итак, если бы я был Россотрудничеством, то на вопрос, а нужны ли нам вообще Армения и прочие «неблагодарные братья», я бы ответил, что именно в данный момент — в тот самый момент, когда политически грамотный, полный чувства собственного достоинства блогер пишет уже шестой постинг на эту тему, — Армению и других «неблагодарных братьев» как раз пытаются вывести из сферы влияния России. При этом, если деньги по нынешней бедности считают, — то на человеческую кровь не скупятся совершенно.

А если страну зажигают — значит это кому-нибудь нужно. Нужно, чтобы очередная страна проскакала свой путь сначала по цветам и песням, а затем и по обугленным трупам — прочь от России.

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Прямо сейчас, в этот самый момент, когда политически грамотный блогер свысока смотрит на утрачиваемую страну, — кто-то, конечно не такой умный, смотрит на эту страну как на вожделенный, лакомый кусок. Потому что это источник кадров, это военно-политическая фишка, это рынок сбыта и поставщик ресурсов.

Дело в том, что в мире происходит конкуренция интеграций. Или, проще говоря, в мире снова поднимаются империи, которые спорят друг с другом за сферы влияния, — не обращая никакого внимания на то, что строчат в фейсбуке политически подкованные блогеры, полные собственного и национального достоинства.

Образование как социальный лифт

Дав ответ на вопрос «зачем?», приступим к самому интересному — к ответу на вопрос «какая?»

Если бы я был Россотрудничеством, то прежде всего постарался бы прекратить сводить свою функцию к обустройству хороводов в кокошниках и попытался бы превратиться в пусть узкоспециализированную, но все-таки спецслужбу.

И начал бы я — с образования.

Точнее говоря, я бы начал с организации элитных русских школ. В этих школах, помимо преподавания российской образовательной программы, я преподавал бы управление, психологию, логику, историю политических и правовых учений. По окончании курса ученики, наравне с российскими школьниками, сдавали бы ЕГЭ — и на основе этих баллов претендовали бы на места в российских вузах.

Ненавистный некоторым блогерам ЕГЭ — это актив, который вполне можно продавать постсоветским элитам. Продавать за большие деньги и уважение.

Кроме того, я организовал бы онлайн и выездное тестирование провинциальных школьников страны пребывания на принципах все того же ЕГЭ. И особо одаренным предоставлял бы места в интернате при наших школах.

Так мы отберем себе будущую номинальную и интеллектуальную элиту страны. Так мы через детей отберем себе все элитные семьи. А те семьи, что бедны, но у кого одаренные дети, — сделаем элитными.

Наша задача — сделать русское образование социальным лифтом, признаком престижа и предметом уважения и зависти.

В этих условиях, например, перевод языка на латиницу воспринимался бы местным населением не как ничего не значащее действо, а как прямое покушение на будущее их детей. А это совсем другой разговор.

За подписью есаула

Вторым делом, будь я Россотрудничеством, я считал бы трудовую миграцию. Цель — улучшить положение местных русских организаций и повысить их авторитет среди местного населения.

Например, я применял бы безвизовый режим в отношении трудовых мигрантов только при наличии у них справок из Россотрудничества, выданных на основе ходатайств местных русских организаций. В таком ходатайстве должно быть сказано примерно следующее: «Алибек Ашотович Незабудкинс дружественно настроен к Русскому миру, зарекомендовал себя хорошим соседом, неоднократно принимал участие в организации празднования Пасхи и Дня Победы. Просим предоставить ему право безвизового въезда и разрешение на работу в Российской Федерации. Подпись: есаул местного казачьего войска Рубинштейн Василий Григорьевич».

Чтобы в сторону любого местного русского косо посмотреть боялись — хотя бы из риска потери возможность зарабатывать в России.

Третье — это про бизнес. Необходимо поощрять местных бизнесменов на расширение их дел в России и предоставлять им для этого льготы. И даже создавать специально для них офшоры. Но эти льготы и офшоры должны находиться в ведении Россотрудничества.

И последнее — отчетность.

Все это должно иметь цель. Так вот, цели перед Россотрудничеством должен ставить МИД. И отчитываться Россотрудничество должно не мероприятиями, а:

а) количеством и качеством вовлеченных под наше влияние человек;

б) выполнением конкретных поручений МИД.

Вот так из того, что уже умереть не может, есть шанс создан действенный специальный орган по влиянию на интересующие нас страны, помимо официальных отношений с ними.