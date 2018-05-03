«Важный пост»: западные СМИ сталкивают Медведева и Кудрина

Москва, 3 мая. В западных СМИ появилась информация о том, что бывшего министра финансов России Алексея Кудрина планируют назначить на «важный пост». Об этом сообщает британское издание Financial Times со ссылкой на неназванного российского чиновника.

Как утверждает издание, российский президент Владимир Путин планирует назначить Кудрина на «важный пост», и одна из задач, которая будет стоять перед ним, налаживание отношений России с США и Европейским союзом. По информации Financial Times, Кудрин может получить часть полномочий премьер-министра России Дмитрия Медведева.

По словам источника издания, возможное назначение Кудрина на пост может восприниматься якобы в качестве сигнала о готовности России к компромиссу.

«Наиболее вероятный сценарий состоит в том, что Кудрин получит должность в президентской администрации. Что-то вроде представитель президента по вопросам международного экономического сотрудничества», — сообщил источник Financial Times.

Источник британского издания также рассказал, что на данный момент переговоры о назначении Кудрина продолжаются. По словам собеседника, Кудрин может стать вице-премьером.