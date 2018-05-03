Россия выиграет в любом случае: эксперт рассказал о проблемах главного истребителя НАТО

Большая часть из 128 истребителей Eurofighter Typhoon ВВС Германии не сможет участвовать в военных операциях из-за проблем с сенсорами, сообщает Der Spiegel со ссылкой на осведомленные источники.

Причина неутешительных выводов кроется в том, что у немецких Typhoon возникли проблемы с расположенными на крыльях сенсорами, которые должны обнаруживать вражеские самолеты. Дело в том, что охлаждающая система этих контейнеров имеет серьезные неисправности, в результате чего сенсоры сбоят, а в некоторых случаях и вовсе перестают работать. В итоге Eurofighter Typhoon становится «слепым», что делает его отличной мишенью для гипотетического противника.

Еще одной болезнью главного истребителя НАТО стала нехватка боеприпасов. По данным Der Spiegel, в настоящее время в боевых действиях могут принимать участие только четыре истребителя. Для остальных просто не хватает ракет.

«Сообщения о проблемах с Eurofighter Typhoon в немецкой прессе неоднократны. Германия испытывает определенные сложности в техническом плане. Более того, страдает и подготовка летчиков — многие из них из-за конфликтов с командованием увольняются со службы. Да и сами самолеты нуждаются в серьезной модернизации. Вот почему Ангела Меркель могла отказаться от участия в совместном с США, Францией и Великобританией ракетном ударе по Сирии 14 апреля. Так что на сегодня мы просто констатируем тот факт, что эксперты западных стран признают серьезные проблемы с их ведущими типами самолетов», — сообщил в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

Исправление технических неполадок в контейнере с сенсорами потребует не только времени на доработку, но и значительных финансовых затрат, которые понесет военное ведомство ФРГ. Но даже это, по мнению военного аналитика, не спасет немецкие ВВС в случае гипотетического противостояния с ВКС России.

«Германия должна вкладываться в модернизацию своей военной техники, чтобы отвечать тем высоким требованиям, которые сегодня закладываются в мировом авиастроении, особенно на потоке производства военных самолетов. Но даже исправление технической неисправности системы охлаждения сенсоров не поможет ВВС ФРГ в случае гипотетического противостояния Россия — НАТО. Мы выиграем в любом случае, потому что наша военная техника, наши истребители значительно лучше по качеству. И мы значительно превосходим НАТО, особенно в воздухе. Мы закончили Вторую мировую войну с полным превосходством в воздухе и это надо помнить, готовясь, условно говоря, к возможной третьей мировой», — заключил эксперт.

Более того, в настоящее время российская авиация проходит апробацию в Сирии, постоянно нанося удары по позициям радикальных исламистов. С каждым вылетом инженеры РФ доводят до совершенства такие типы самолетов как Су-24, Су-25, Су-27, Су-34, Су-35 и даже истребители пятого поколения Су-57. Накопленный во время боевых действий опыт помогает значительно улучшить технические характеристики воздушных судов.

Напомним, Eurofighter Typhoon — это многоцелевой истребитель четвертого поколения НАТО. Самолет производится фирмой Eurofighter GmbH и состоит на вооружении Германии, Италии, Испании, Великобритании, Австрии и Саудовской Аравии. Истребитель поступил в эксплуатацию в 2003 году.