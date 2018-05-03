Немногие сюда приезжают: музыканты из России и Киргизии поделились эмоциями от концерта в Луганске

Луганск, 3 мая. Популярные киргизские и российские группы «Город 312» и «Кватро», а также певица Elvira T выступили на Театральной площади Луганска. Праздничный концерт посвящен Дню международной солидарности трудящихся, который накануне праздновали в республике, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров отметил, что в республике, как и во всем мире, нет слова светлее, чем «труд». «Данный концерт посвящен именно труду, трудовым коллективам и тем трудовым подвигам, которые уже свершались на нашей земле и предстоят в будущем», — сказал он.

«Братская Россия всегда нас поддерживает на большие праздники, и еще немаловажно то, что мы на такие мероприятия приглашаем жителей с временно подконтрольных Киеву территорий. И приятно, что они всегда находят возможность сюда приехать», — добавил он.

Начался праздничный концерт с выступления группы «Кватро». Это московский вокальный коллектив, созданный в 2003 году выпускниками Академии хорового искусства Свешникова.

Музыканты пожелали луганчанам мира, добра, процветания, любви, здоровья и счастья и выразили надежду, что приезжают сюда не в последний раз.

«Мы в восторге от вашей аудитории, такие все открытые, позитивные люди. Мы очень рады, что смогли сегодня вас поздравить с праздником. Очень приятно, что народ знает все наши песни, подпевают нам хором, так сплоченно тут все у вас», — сказал участник группы «Кватро».

Продолжила концерт российская певица и композитор Elvira T. Она исполнила свои популярные композиции «Все решено», «Одержима», «Экстра-любовь» и другие.

«Классно, очень крутой прием. Я очень рада, что приехала к вам. У меня просто бешеный завал сообщениями (из Донбасса, — Прим. ФАН). Немногие сюда приезжают, и для меня очень важно было сюда приехать», — рассказала певица Elvira T.

В завершении концерта выступила поп-рок-группа из города Бишкека (Киргизия) «Город 312». Они исполнили свои хиты «Останусь», «Вне зоны доступа», «Обернись» и многие другие.