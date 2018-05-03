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Глава Минздрава Украины назвала остеохондроз коммерческим мифом
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    Глава Минздрава Украины назвала остеохондроз коммерческим мифом

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    Глава Минздрава Украины назвала остеохондроз коммерческим мифом

    Киев, 3 апреля. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун назвала остеохондроз крупнейшим коммерческим мифом, наряду с дисбактериозом и вегето-сосудистой дистонией.

    По ее словам, в международной классификации болезней остеохондроз действительно существует, однако на Украине его трактуют совсем иначе. Украинские врачи готовы поставить диагноз «остеохондроз» при любой жалобе на боль в спине. В результате пациенту назначают дорогостоящие обследования и препараты, тогда как можно было обойтись обычными обезболивающими и простыми упражнениями на спину.

    «Лучше начинайте с обычного обезболивающего препарата. По результатам исследований, сильные обезболивающие, которые, например, содержат опиоиды, не обеспечивают более эффективного облегчения боли и имеют больший потенциал для причинения вреда организму», — пишет Супрун в Facebook.

    Отметим, что это уже не первое неожиданное заявление и.о. министра здравоохранения Украины. В марте Супрун предложила заменить «советскую» флюорографию на анкетирование.

    Автор: Антон Соколов
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