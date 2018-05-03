Как в деле Скрипаля западные СМИ выдавали желаемое за действительное. Колонка Владимира Тулина

Советник по национальной безопасности Великобритании Марк Седвилл заявил в парламенте, что имена непосредственных исполнителей покушения на бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии следственным органам пока неизвестны.

А ведь всего 9 дней назад британское издание Тhe Mirror сообщило, что их отравитель — 54-летний сотрудник ФСБ по фамилии Гордон, который пользовался несколькими псевдонимами, один из них — Михаил Савицкис. Именно он возглавлял группу из шести человек, которая и совершила самое громкое преступление в Великобритании за последнее время.

Вся эта информация была получена в ходе пятичасового допроса Бориса Карпичкова британскими следователями. Он был майором КГБ в Латвиийской ССР, а затем, по его словам, сотрудником ФСБ в тайной группе в Латвии. Гордон тогда был его подчиненным. При этом имени своего подчиненного он не называет. Непонятно: Гордон — это фамилия или позывной. Карпичков сообщает, что тот получил юридическое образование в Латвийском государственном университете в Риге. Имея на руках эти сведения и зная возраст предполагаемого отравителя, следователи и журналисты могли бы за несколько часов узнать не только имя Гордона, но и показать всему миру его фото, но они почему-то этого не сделали, ограничившись фотороботом. Более того, они даже не поинтересовались, кто же такой Борис Карпичков, и не прочли о нем хотя бы статью в другой английской газете The Guardian «Признание шпиона КГБ», опубликованную еще 22 февраля 2012 года.

В ней Карпичков предстает новоявленным Джеймсом Бондом, совершившим множество дерзких спецопераций в Латвии. Интересно, что в интервью он называет Терезу Мэй (тогда главу МВД) и британскую котрразведку MI-5 «тупыми молодыми любителями».

Существование секретной группы ФСБ в Латвии он ничем не доказывает, зато есть один бесспорный факт: в 1998 году Карпичков бежал в Великобританию и попросил там политическое убежище. После этого он, разумеется, никакой информации от ФСБ получать не мог. Отсюда следует, что его подчиненный Гордон начал подготовку убийства Сергея Скрипаля еще как минимум в 1998 году. Таким образом, тайная группа ФСБ в Латвии готовила убийство военного атташе России в Испании – на этом посту тогда состоял полковник Скрипаль, и до его разоблачения как английского агента оставалось еще шесть лет. Тем не менее этот бред опубликовали еще и такие британские издания, как The Telegraph и таблоид People.

В принципе, история отравления Скрипалей, которой уже почти два месяца, выстроена по отработанной схеме. Вначале громогласно ряд западных СМИ сообщает, что к преступлению причастна тайная служба России. Потом выясняется, что на самом деле это вымысел, про это пишут меньше, и вскоре «сенсацию» все забывают.

Как известно, 4 марта 2018 года 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия подверглись воздействию отравляющего вещества. Болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева провела расследование и обратила внимание на публикацию на сайте Clinical Services Journal. Это солидный научный журнал выпускается Биохимическим обществом Великобритании, объединяющим более 7000 ученых. Уже 6 марта он сообщает, что в Солсбери попали в больницу мужчина и женщина из-за воздействия на них отравляющего вещества — фентанила. Однако позже слово «фентанил» на сайте было заменено на «некую субстанцию». В качестве доказательства Диляна Гайтанджиева приводит скриншоты обоих вариантов сообщения. Также об отравлении фентанилом сообщает местное издание Devon Online.

А русская редакция радио «Свобода» в тот же день на своем сайте публикует статью «Вещество, которым отравили Скрипаля, ранее использовала ФСБ». Таким образом читателям прямо «подсказывают», кто стоит за покушением на убийство.

То, что в качестве отравляющего вещества был использован фентанил, указывают три разных издания. Это говорит о том, что, вероятно, его первоначально и хотели сделать орудием преступления, так как он явно указывал на ФСБ. Например, радио «Свобода» напоминает в вышеназванной статье:

«Информация о том, что газ на основе фентанила ФСБ использовала при штурме театрального центра на Дубровке, содержится, в частности, в официальном ответе спецслужбы на запрос главы движения «За права человека» Льва Пономарева. При этом следы наркотика в образцах одежды заложников террористов, захвативших театральный центр, обнаружили в 2012 году специалисты научно-технологической лаборатории британского министерства обороны».

Однако, фентанил, скорее, — сильнодействующий наркотик, а не боевое отравляющее вещество, и при оказании своевременной помощи смерть не наступает. Что и показало его применение при освобождении заложников спектакля «Норд-Ост». Кроме того, от употребления фентанила и его производных в Великобритании ежегодно гибнет большое количество наркоманов. В этом случае право на жизнь получила бы версия, что Скрипали стали жертвой передозировки наркотиков. Такое предположение трудно бы было опровергнуть.

Как бы то ни было, но 12 марта в парламенте премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявляет, что Скрипали были отравлены газом «Новичок», и больше про фентанил никакие западные СМИ не вспоминают. Мэй рассматривает только две версии преступления: Россия сознательно отравила этим газом отца и дочь, либо утратила контроль над веществом. Версий две, но в обоих случаях виновата Россия. Другие версии даже не рассматриваются — такова теперь хваленая британская демократия.

6 апреля британская газета The Times сообщила, что Россия тайно производит химическое оружие, и газ «Новичок» был изготовлен в Шиханах в 500 милях от Москвы. Множество иностранных журналистов посетили этот городок в Саратовской области и убедились, что отравляющие вещества там не производят с 1993 года. Сам факт, что в городе убрали пропускной режим, говорит о многом. Тут опять выделяется радио «Свобода», хотя его корреспонденты не обнаружили в Шиханах даже косвенного намека на производство газа, примененного в Солсбери. Но все же их статья от 24 апреля пытается посеять сомнения у читателей. Она называется «Ядовитые Шиханы. Как усадьба героя стала родиной «Новичка». Далее рассказывается подробно об истории города и химического производства в нем, о встречах с руководителями и простыми горожанами. Заканчивается статья так:

«На первый и поверхностный взгляд ничто в нынешних Шиханах не намекает на соседство с продолжающимся производством самого опасного боевого яда на Земле. «Новичок» в атмосфере Шихан не ощущается. Конечно, это не доказывает, что его здесь нет на самом деле».

Однако о Шиханах больше западные СМИ не вспоминали. Жалко, что руководство города не подало на газету The Times иск за клевету. Интересно было бы посмотреть, как бы отражали тогда судебный процесс западные СМИ. Хотя, скорее всего, его бы просто не заметили.

За два месяца, прошедших после покушения, британские СМИ выдали множество «сенсационных версий». Писали, что Юлии Скрипаль отраву подсунули в багаж еще в России. Но тогда непонятно, почему вещество внезапно «сработало» на улице через сутки. Писали, что отравой была намазана ручка двери в доме Сергея Скрипаля в Солсбери. Но как правило яд, проникая через кожу, начинает действовать через несколько минут. Отец и дочь же сначала сходили в пивную, затем пообедали в итальянском ресторане, и только когда они вышли оттуда, отрава подействовала. Причем, одновременно на обоих. Кстати, за ручку, как правило, берется один человек, и существует большая опасность, что за нее возьмется кто-то посторонний.

При этом на главный вопрос о доказательствах причастности России к отравлению Скрипалей британские власти так и не ответили. Зато возникло еще несколько вопросов. Почему эксперты организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) приступили к работе в Солсбери только 19 марта — через 15 дней после покушения и через неделю после того, как Тереза Мэй обвинила в нем Россию в британском парламенте? Почему до сих пор, несмотря на то, что Юлия Скрипаль уже давно выписана из больницы, а ее отец быстро идет на поправку, ни одно британское СМИ не взяло у них интервью об обстоятельствах покушения?

Возможно, это связано с тем, что такое интервью или пресс-конференция снова бы привлекли внимание к произошедшему в Солсбери 4 марта 2018 года, а его сейчас как раз стараются замять и забыть. Задача — в очередной раз демонизировать Россию и отвлечь внимание от проблем Брекзита — выполнена. В связи с этим начал меняться и тон британских СМИ. 22 апреля та же газета The Times опубликовала статью «Если не Кремль отравил Скрипалей, тогда кто?».



Полтора месяца понадобилось газете, выходящей с 1785 года, чтобы дойти до простой мысли, что кроме России могут быть и другие подозреваемые. В статье рассматриваются три новых версии покушения. Прежде всего ДНР и ЛНР:

«Пророссийские сепаратисты на востоке Украины, пользующиеся поддержкой Москвы, заинтересованы в том, чтобы вбить клин между Москвой и Западом. Появились некоторые признаки, хотя и довольно смутные, что Путин рассматривает возможность некоего компромисса в украинском конфликте. Теперь этот сценарий развития событий кажется практически невозможным из-за дипломатических последствий отравления Скрипалей, и это именно то, что было нужно пророссийским сепаратистам».

Это действительно сенсация: The Times десятки раз писала, что Донбасс оккупирован российскими войсками, а народные республики 100% марионетки. Теперь вдруг выясняется, что это вполне независимые государства, способные втайне от России произвести или приобрести химическое оружие и применить его в Великобритании. Вторая версия — Башар Асад:

«Этот инцидент еще сильнее укрепил нечестивый союз Сирии и России, и в условиях испепеляющей критики со стороны Запада Путин подчеркнуто подтвердил свою готовность поддержать сирийский режим».

Логика интересная. Если следовать ей, то после инцидента укрепился союз не только между Сирией и Россией, но и между Великобританией и США, особенно после того, как американцы выслали 60 российских дипломатов. Так может, это ЦРУ?

Если почитать западные СМИ, то глава Сирии постоянно применяет химическое оружие в своей стране, несмотря на то, что это не дает никакой пользы с военной точки зрения, но наносит вред авторитету Сирии на международной арене. Проанализировав сообщения средств массовой информации, можно обнаружить характерные следы «применения химоружия» Башаром Асадом. Так, жертвами всегда почему-то становятся не боевики, воюющие против него, а мирные жители, которым постоянно «оказывают помощь» «Белые каски» и снимают все на видео. Таким образом, раз в Солсбери «Белые каски» Скрипалям помощь не оказывали и ролик об этом не предоставили, то газ там пустил не Башар Асад… Это, конечно, шутка.

А если серьезно, то существует официальный документ ОЗХО о том, что Сирия передала ей все свое химическое оружие. Недавно появился и еще один документ этой организации, в котором говорится, что невозможно определить страну происхождения отравляющего вещества, примененного в Солсбери. Однако на них СМИ по обоим берегам Атлантики, кичащиеся своей объективностью, внимания практически не обращают.

Не сомневаюсь, что если бы ОЗХО опубликовало документ хотя бы косвенно возлагающий вину на Россию, то он у них бы сразу же появился на первых полосах.

У газеты The Times есть еще одно предположение, кто отравил Скрипалей. По мнению издания, покушение могли совершить сослуживцы экс-сотрудника ГРУ:

«Те люди, которых он предал, сотрудничая с MI-6, были его товарищами по ГРУ. Скрипаль не просто предал свою страну. С точки зрения его товарищей по Афганистану, он предал священные узы, связывающие его с братьями по оружию».

Тут есть только одна нестыковка: химиков он не предавал, и непонятно почему его сослуживцы применили против него ни привычное им огнестрельное или холодное оружие, а через 14 лет после предательства использовали газ, да еще и дочь не пожалели. В последнем абзаце статьи наконец-то пишется правда:

«Жертвы обычно знают своих палачей, и главным недостатком плана убийц Скрипаля стало то, что он выжил. Как только он придет в сознание, этого российского шпиона засыплют вопросами, которые, в сущности, будут сводиться к одному: кто это сделал?». Странно, что несколько раз сообщали, что Скрипаль пришел в сознание, а кто убийца — так и неизвестно. Наверное, опять «ошиблись».

Удивительно, что The Times не рассматривает наиболее очевидную версию: отравление организовали власти Великобритании. У них была возможность: центр химического оружия в Портон-Дауне находится всего в нескольких километрах от Солсбери. Причины тоже имелись — названы выше. Не исключено, что имелся и практический опыт таких отравлений. Во всяком случае, опыт ведения информационной войны против других стран через применение лживых обвинений в отравлении имелся точно. Этому посвящена статья Федерального агентства новостей «Как службы Британии убивали политических врагов своего государства».

В 1978 году в Лондоне через укол зонтиком ввели отравляющее вещество рицин в тело болгарского перебежчика Георгия Маркова. Вскоре он скончался. Десятилетиями западные СМИ обвиняли социалистическую Болгарию в «зверском политическом убийстве» при помощи СССР. Страна пострадала она и экономически. Однако после того, как Болгария перестала быть социалистической, а все архивы госбезопасности рассекретили, выяснилось, что никаких документов, даже косвенно указывающих на убийство в Лондоне Георгия Маркова нет. Хотя расследование вели 23 года. Появился вопрос: кто же тогда его убил?

Интересно, что западные СМИ не обращают внимания на такую «мелочь», как отсутствие документов, и продолжают обвинять в этом Болгарию и СССР. Так, в статье радио «Свобода» говорится, что, возможно, в Шиханах был изготовлен рицин, с помощью которого убили Георгия Маркова. О профессионализме западных журналистов свидетельствует и то, что повсеместно в преступлении против Скрипалей обвиняют ФСБ — Федеральную службу безопасности. По аналогии: в СССР был КГБ, а в России его дело продолжает ФСБ. И никто не хочет разобраться и выяснить, что ФСБ ведет деятельность только на территории России, а за рубежом работает Служба внешней разведки.

Интересно, что за последнюю неделю в западных СМИ практически отсутствуют статьи, где главная тема — инцидент со Скрипалями. Явно этот сюжет для них уже отыгран, цели достигнуты, а углубляться в него — опасно. Неизвестно, что может всплыть. Однако мы, как и жители Одессы после трагедии 2 мая 2014 года, должны заявить: «Не забудем, не простим». Случай должен расследоваться до тех пор, пока ни станет известна правда.