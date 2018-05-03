«Даже старый Т-72 не смогли обездвижить»: в РФ развенчали миф украинских СМИ о «превосходстве» Javelin

Москва, 3 мая. В конце апреля американские противоракетные комплексы Javelin были доставлены на Украину. Информацию об этом подтвердил Государственный департамент США, а президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Вашингтон за поставку «долгожданного оружия» в соцсетях.

Следом за прибытием Javelin киевские СМИ разразились хвалебным одами в адрес нового вооружения. В частности, в интервью украинскому изданию «Гордон» главный редактор сайта «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов заявил, что аналогов Javelin у России якобы не существует, новоприбывшие противоракетные комплексы смогут «в считанные минуты уничтожить огромное количество российской военной техники» и «вызовут панику» у российских войск.

Россияне развенчали миф «о превосходстве» Javelin и спустили журналиста на землю, отметив, что американские комплексы еще нигде себя не проявили. Они напомнили, что заявления Киева редко соответствуют действительности и поинтересовались, куда запропастился противоракетный комплекс «Скиф», якобы успешными испытаниями которого Порошенко хвалился в конце апреля.

«А где великая ракета Скиф? Или она настолько дорогая, что американский подарок стоимостью 200 тыс. бакинских дешевка?» — полюбопытствовали в соцсетях.

«Джавелины в Сирии пока себя не проявили. А сколько было попыток! Старый танк Т-72 и то не смогли обездвижить», — напомнили пользователи.

Россияне также отметили, что военные действия не ограничиваются ракетными ударами, а боеспособной армии необходимо также иметь сильную авиацию, артиллерию и прочие хорошо оснащенные войска, которыми ВСУ не располагают.

«Современная тактика ведения боя в наступлении: первое — авиа и артудары, после «вертушки» поработают, только потом пехота и техника. Возможно, что-то уцелеет, только не факт, что ВСУшники не убегут», — предположили комментаторы.

«В дуэли оператор с Джавелином против снайпера, я поставлю на снайпера», — заметили россияне, отметив, что американский противоракетный комплекс – хорошо видная издалека цель.

Пользователи рекомендовали украинской стороне успокоиться, усмирирть милитаристские амбиции и «не лезть в игру больших дядь».