Савченко продолжает голодовку более 40 дней

Киев, 3 мая. Депутат украинской Рады Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке террористических актов в Киеве, продолжает голодовку уже в течение 42 дней, но вопрос о ее госпитализации в больницу сейчас не рассматривается. Об этом в четверг сообщила ее сестра Вера Савченко.

Бывшая военная летчица объявила голодовку с 23 марта, но позднее согласилась на три дня ее прекратить, чтобы пройти допрос на полиграфе. Однако 16 апреля она возобновила голодовку.

Сестра Савченко сообщила, что депутат сильно похудела.

«Надеюсь, завтра ее увидеть», — рассказала Вера Савченко, отвечая на соответствующий вопрос о самочувствии сестры.

Также Вера Савченко заявила, что на сегодняшний день не рассматривается вопрос о госпитализации Надежды, передает РИА Новости.

Напомним, согласно данным генеральной прокуратуры Украины, Надежда Савченко якобы собиралась устроить теракты в здании парламента и правительственном квартале. В настоящее время ей грозит от пяти лет тюрьмы до пожизненного срока. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата Рады на 60 дней. В киевском суде она заявила, что объявляет голодовку.