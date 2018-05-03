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Савченко продолжает голодовку более 40 дней
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    Савченко продолжает голодовку более 40 дней

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    Савченко продолжает голодовку более 40 дней

    Киев, 3 мая. Депутат украинской Рады Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке террористических актов в Киеве, продолжает голодовку уже в течение 42 дней, но вопрос о ее госпитализации в больницу сейчас не рассматривается. Об этом в четверг сообщила ее сестра Вера Савченко.

    Бывшая военная летчица объявила голодовку с 23 марта, но позднее согласилась на три дня ее прекратить, чтобы пройти допрос на полиграфе. Однако 16 апреля она возобновила голодовку.

    Сестра Савченко сообщила, что депутат сильно похудела.

    «Надеюсь, завтра ее увидеть», — рассказала Вера Савченко, отвечая на соответствующий вопрос о самочувствии сестры.

    Также Вера Савченко заявила, что на сегодняшний день не рассматривается вопрос о госпитализации Надежды, передает РИА Новости.

    Напомним, согласно данным генеральной прокуратуры Украины, Надежда Савченко якобы собиралась устроить теракты в здании парламента и правительственном квартале. В настоящее время ей грозит от пяти лет тюрьмы до пожизненного срока. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата Рады на 60 дней. В киевском суде она заявила, что объявляет голодовку.

    Автор: Дана Балан
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