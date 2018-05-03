Сирия новости 3 мая 16.30: САА при поддержке ВКС РФ продвигается в Дамаске, в Идлибе ликвидировано несколько боевиков «Файлак аш-Шам»

Сирия, 3 мая. САА при поддержке ВКС РФ взяла под контроль больницу в Дамаске, в Идлибе нейтрализовано несколько боевиков «Файлак аш-Шам», «Джейш ат-Таухид» сдает оружие в Хомсе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: бьют по ИГ1 в Дамаске, наносят удары по «Ан-Нусре» в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ освободили от ИГ здание в Дамске, бьют по «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Исламское государство»1: теряет позиции в Дамаске.

«Джейш ат-Таухид»: сдает САА оружие в Хомсе.

«Файлак аш-Шам»: потеряла нескольких боевиков в Идлибе.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием российской авиации продвигается к югу от сирийской столицы. Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@SyriawatanNews), что правительственные войска САР при поддержке ВКС РФ освободили от террористов «Исламского государства» здание больницы Юниса на востоке района Хаджар аль-Асвад.

В Думе продолжаются работы по разминированию городских кварталов. По сведениям Telegram-канала (@mereview), полная зачистка города от мин, заложенных радикалами «Джейш аль-Ислам», займет не менее трех месяцев.

Провинция Алеппо

В результате ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса на трассе Итрия – Ханассер погиб командир проправительственных Сил национальной обороны (NDF) бригадный генерал Хайсам Наиф. О происшествии пишет местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@QalaatAlMudiq).

Ранее сообщалось, что в западной части провинции Алеппо продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. В эпицентре противостояния находятся населенные пункты Кафр Хамра и Тель Хадия.

Провинция Хомс

Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@anteebah_alSham), что боевики формирования «Джейш ат-Таухид», действующего на севере провинции Хомс, начали сдавать свое вооружение Сирийской арабской армии (САА).

Ранее сообщалось, что правительственные войска САР заключили с исламистами соглашение, по условиям которого боевики обязаны сдать свое оружие и позиции в регионе, получив взамен возможность урегулировать свой статус и эвакуироваться в провинции Идлиб и Алеппо. Некоторые радикалы восприняли перемирие, как предательство со стороны повстанцев. В этой части региона отмечаются столкновения между боевиками.

Провинция Идлиб

В городе Маарет Мисрин взорвался заминированный автомобиль, передает военный Telegram-канал (@emaannewscenter1). По данным автора публикации, в результате происшествия погибло несколько боевиков группировки «Файлак аш-Шам».

Также Telegram-канал (@emaannewscenter1) сообщает, что при взрыве мины в городе Ад-Дана погибло четыре человека, еще 10 – получили ранения. Напомним, СВУ сдетонировало недалеко от офиса благотворительной организации. Ранее было известно, что жертвой инцидента стал медицинский работник.

Провинция Хама

На севере провинции Хама продолжается операция ВКС РФ и САА против террористов «Джебхат ан-Нусры»1. По сведениям военного Telegram-канала (@emaannewscenter1), российская авиация наносит удары по опорным пунктам радикальных исламистов недалеко от Кафр Зеты. Одновременно с этим вертолеты ВВС Сирии атаковали позиции боевиков «Ан-Нусры» в окрестностях Аль-Латамины.

Источник передает в сети Telegram (@emaannewscenter1), что Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел пунктов дислокации «Тахрир аш-Шам» в районе поселения Аль-Арбаин.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)