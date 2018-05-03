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Ученые рассказали о сходстве древних ихтиорнисов и современных птиц
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    Ученые рассказали о сходстве древних ихтиорнисов и современных птиц

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    Ученые рассказали о сходстве древних ихтиорнисов и современных птиц

    Москва, 3 мая. Палеонтологи обнаружили похожий на клешню клюв. Они исследовали разрозненные кусочки черепа древних вымерших птиц Ichthyornis dispar и обнаружили область тела ихтиорнисов, из которого в процессе эволюции развился клюв.

    Как пишет журнал Nature, ихтиорнисы являются животными, которые можно считать промежуточным звеном между динозаврами и современными птицами. Они обитали около 100 миллионов лет назад, внешне напоминали зубастых буревестников. Останки обитавшего в Северной Америке вида Ichthyornis dispar ученые открыли в 1870 году.

    При этом каждый раз ученым удавалось найти только фрагменты останков. Недавно обнаруженная находка позволила изучить фрагменты более подробно. Ученые воссоздали череп ихтиорниса целиком в 3D. На верхней челюсти у ихтиорниса расположен похожий на клешню вырост, покрытый рогоподобным веществом. Эксперты считают, что это часть тела служила животным заменой «руки», когда передние конечности трансформировались в крылья.

    Кроме того, ученые уточнили, что внутричерепная полость и мозг ихтиорниса были значительно объемными, но их строение было таким же, как и у современных птиц.

    Как писала «Газета.ru», ранее палеонтологи заявляли, что жизнь на Земле могла существовать четыре миллиарда лет назад. 

     

    Автор: Анна Иванова
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