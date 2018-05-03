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Сирия: последняя группа боевиков покидает южные районы провинции Дамаск
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    Сирия: последняя группа боевиков покидает южные районы провинции Дамаск

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    Сирия: последняя группа боевиков покидает южные районы провинции Дамаск

    Дамаск, 3 мая. Последняя группа боевиков «Джейш Аль-Ислам» готовится к выходу из южных районов провинции Дамаск. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News.

    По данным агентства, более пяти тысяч боевиков и членов их семей начали процесс выхода из городов Бабила, Бейт-Сахм и Ялда, которые расположены на юге провинции Дамаск. Боевики вместе со своими семьями будут доставлены в провинцию Идлиб.

    Договоренность о выводе боевиков из южных районов Дамаска была достигнута в результате переговоров руководства российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами группировки «Джейш Аль-Ислам».

    Стоит отметить, что после освобождения провинции Дамаск последним крупным опорным пунктом боевиков останется Идлиб, однако власти Сирии пока не говорят о том, как будет решена проблема в этой провинции.

    Автор: Алексей Громов
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