Бузова расскажет о планах по развитию российских социальных сетей

Москва, 3 мая. Российская телеведущая и певица Ольга Бузова во время круглого стола, который проводят Парламентская газета и Молодежный парламент Государственной думы России, расскажет о планах по развитию российских социальных сетей.

На своей странице в социальной сети Instagram Бузова анонсировала, что ее проект BUZAR заявит о своих планах по развитию социальных сетей. Темой круглого стола станет «Что придет на смену Facebook и Telegram», сообщает «Утро.ру».

«В ходе дискуссии речь пойдет о том, как отразится закрытие Telegram и возможный запрет Facebook на предпринимательском сообществе и россиянах, поможет ли блокировка социальных сетей и мессенджеров в борьбе с терроризмом, существуют ли российские аналоги Facebook», — говорится в анонсе.

Ранее телеведущая запустила свой проект BUZAR, который может дать возможность людям созваниваться, обмениваться сообщениями, участвовать в онлайн-играх и искать работу. Об этом сообщает Ura.ru.