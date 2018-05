Бузова расскажет о планах по развитию российских социальных сетей

Завтра ????????#Repost @buzcoin BUZAR заявит о своих планах по развитию российских социальных сетей! 3 мая 2018 г. В 14.00 Парламентская газета и Молодежный парламент Государственной Думы ФС РФ проводят круглый стол в прямом эфире «Что придет на смену Фейсбуку и Telegram?». В ходе дискуссии речь пойдет о том, как отразится закрытие Telegram и возможный запрет Фейсбука на предпринимательском сообществе и россиянах, поможет ли блокировка социальных сетей и мессенджеров в борьбе с терроризмом, существуют ли российские аналоги Фейсбука? ???? Впервые проект BUZAR заявит о своих планах по развитию российских социальных сетей! ???? https://buzcoin.io/ru #buzcoin #ito #token #токены #blockchain #ольгабузова #бузова #buzar

