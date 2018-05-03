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Бузова расскажет о планах по развитию российских социальных сетей
Россия
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    Бузова расскажет о планах по развитию российских социальных сетей

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    Бузова расскажет о планах по развитию российских социальных сетей

    Москва, 3 мая. Российская телеведущая и певица Ольга Бузова во время круглого стола, который проводят Парламентская газета и Молодежный парламент Государственной думы России, расскажет о планах по развитию российских социальных сетей.

    На своей странице в социальной сети Instagram Бузова анонсировала, что ее проект BUZAR заявит о своих планах по развитию социальных сетей. Темой круглого стола станет «Что придет на смену Facebook и Telegram», сообщает «Утро.ру».

    «В ходе дискуссии речь пойдет о том, как отразится закрытие Telegram и возможный запрет Facebook на предпринимательском сообществе и россиянах, поможет ли блокировка социальных сетей и мессенджеров в борьбе с терроризмом, существуют ли российские аналоги Facebook», — говорится в анонсе.

    Ранее телеведущая запустила свой проект BUZAR, который может дать возможность людям созваниваться, обмениваться сообщениями, участвовать в онлайн-играх и искать работу. Об этом сообщает Ura.ru.

     

    Завтра ????????#Repost @buzcoin BUZAR заявит о своих планах по развитию российских социальных сетей! 3 мая 2018 г. В 14.00 Парламентская газета и Молодежный парламент Государственной Думы ФС РФ проводят круглый стол в прямом эфире «Что придет на смену Фейсбуку и Telegram?». В ходе дискуссии речь пойдет о том, как отразится закрытие Telegram и возможный запрет Фейсбука на предпринимательском сообществе и россиянах, поможет ли блокировка социальных сетей и мессенджеров в борьбе с терроризмом, существуют ли российские аналоги Фейсбука? ???? Впервые проект BUZAR заявит о своих планах по развитию российских социальных сетей! ???? https://buzcoin.io/ru #buzcoin #ito #token #токены #blockchain #ольгабузова #бузова #buzar

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    Автор: Дарья Смолина
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