Нас ждет унылое зрелище: зачем политический труп Навальный готовит митинги 5 мая

Блогер-политик Алексей Навальный призвал россиян идти на несанкционированные митинги по всей стране 5 мая. При этом власти части городов специально для акций выделили разрешенные площадки, которые, оказывается, не устраивают сторонников блогера. Последние прекрасно понимают, что если делать все по закону, то все пройдет спокойно и тихо. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Напомним, мэрия Москвы согласовала на 5 мая проведение акции, организатором которой является Алексей Навальный. Ее предлагается провести на территории улицы Маши Порываевой и внешней стороне проспекта Академика Сахарова. Блогера-политика место не удовлетворило, потому Навальный зовет своих сторонников на несогласованную акцию, о последствиях которой его уже предупредила прокуратура Москвы.

Амбиции Навального

Политический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с корреспондентом ФАН подчеркнул, что главная проблема Навального как политика состоит в том, что очень часто, особенно в последнее время, заявленные им амбиции не соответствуют амуниции. Амбиции Навального понятны: повторить путь либерально-националистических лидеров Украины, Армении, Грузии и сменить действующую в России власть, проводя при этом праволиберальную экономическую политику в сочетании с диктаторскими методами решения политических проблем. Что до амуниции, то у Навального нет за спиной ни парламентской фракции, ни дееспособной политической партии, готовой на работу в полулегальных или вовсе нелегальных условиях, как это было сто лет тому назад у русских большевиков, ни статуса «властителя умов».

«Навальный надеется повторить свои результаты шестилетней давности (6 мая 2012 года на Болотной площади). Но тогда на него работал, за его интересы бился, все на месте организовывал Сергей Удальцов, ныне решившийся на самостоятельную политическую игру и проводящий митинг 6 мая, в отличие от Алексея Навального, желающего собраться 5 мая. Мы видим, что за прошедшие месяцы количество участников публичных мероприятий, проводимых по призыву Навального, падает раз от раза. Сейчас, после первомайских демонстраций, после митинга в защиту деловых и политических интересов Павла Дурова в столице, Алексею Анатольевичу будет сложно», — добавил Владимир Соловейчик.

Эксперт напомнил, что тактика бойкота президентских выборов, активно продвигавшаяся Навальным зимой и в начале весны, провалилась. Немалое число активистов штаб Навального покинуло.

Работа на пиар

Политический обозреватель, публицист Владимир Головашин в комментарии ФАН отметил, что Алексей Навальный традиционно призывает своих соратников на митинги по всей стране. Видимо, вдохновившись последними событиями в Ереване, блогер решил вновь организовать если уж и не революцию, то хоть какую-то протестную активность. Однако, отметил эксперт, совершенно понятно, что предстоящие митинги будут столь же унылыми и малолюдными, как зимние, во время «электорального чеса» Алексея Анатольевича по городам и весям. «На Навального» приходит до 300 человек, на его местных координаторов — от 30 до 50. И этот тренд ни самому блогеру, ни его команде не переломить.

«Нас ждет унылое зрелище. Причин этому много. Нельзя сказать, что в стране у нас все хорошо и ни в каких изменениях мы не нуждаемся — совершенно наоборот. И с коррупцией бороться надо, и экономику поднимать — это совершенно понятно. Но у подавляющей части недовольных, которые готовы активно протестовать, возникает вполне логичный вопрос — а при чем тут Навальный? Почему именно он — альтернатива? А вот на этот вопрос внятного ответа не может дать ни сам блогер, ни его команда. Если судить блогера по делам его, а не по громким политическим заявлениям, то мы видим, что 368 миллионов рублей на кампанию Алексея Навального потрачено с декабря 2016 по март 2018. В итоге Навального до выборов не допустили, идея с бойкотом выборов закончилась ничем, сеть из 80 штабов по стране сокращена едва ли не в половину. Кроме того, под большим вопросом деятельность должного количества активистов из-за отсутствия денег», — пояснил Владимир Головашин.

По мнению эксперта, с точки зрения эффективности, все грустно, но с точки зрения личного пиара Навального как раз наоборот. Бренд «Навальный» подраскрутили, в итоге блогер отдыхает в Египте, а его сторонникам, перечислявшим деньги, достаются административные и уголовные сроки по ранее заведенным делам.

«Но интерес к проекту «Навальный против всего плохого» поддерживать надо регулярно. И ничего лучше для этого, чем «жертвы режима», возложенные за участие в несанкционированных акциях на алтарь протестного движения, в данный политических момент придумать нельзя. Да и пресловутую методичку Джина Шарпа о подготовке цветных революций, по которой и работает Навальный все эти годы, никто не отменял», — резюмировал Владимир Головашин.

Политический труп

Независимый политолог Иван Аркатов отметил в разговоре с ФАН, что сейчас Алексей Навальный — политический труп. Поэтому всеми силами блогер-политик пытается зацепиться в информационной поле. Он создает поводы и надеется получить с них определенные дивиденды.

«Попытка Навального быть замеченным как раз и объясняет, почему он не хочет идти навстречу московским властям, почему не хочет проводить акции на площадках, которые были выделены специально для него. Иначе не будет «мяса» и «жести», которых так страстно желает Навальный. Его совершенно не волнует, что своими действиями он подставляет активистов, ломает им судьбы. Помните, что было в прошлом году? Он обещал, что задержанные активисты получат от ЕСПЧ по десять тысяч евро. Желающих было много. Ну и что? Кто-нибудь видел эти деньги? Да ему абсолютно плевать на своих сторонников. Если им что-то не нравится, он посылает их в грубой форме. Навальному нужны задержания и драки, а еще лучше, чтобы это снимали на камеры и фотоаппараты. Запад же оценит и погладит Навального по головке. Мол, молодец, Леша, держи косточку», — рассказал Иван Аркатов.

Эксперт спрогнозировал, что на митинг, который пройдет 5 мая, придут только школьники и те, на кого хватит денег. Навальный постепенно сходит на нет.