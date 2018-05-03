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«Дело развалилось»: Пушков объяснил молчание властей Британии о Скрипалях
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    «Дело развалилось»: Пушков объяснил молчание властей Британии о Скрипалях

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    «Дело развалилось»: Пушков объяснил молчание властей Британии о Скрипалях

    Москва, 3 мая. Член Совета Федерации Алексей Пушков выразил мнение, что так называемое «дело Скрипалей» в Британии развалилось. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

    Пушков обратил внимание на материал британского издания Sun, журналисты которого удивлены молчанием о состоянии якобы отравленных бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

    «Британская Sun пишет: о Скрипалях ничего не известно, Юлия упорно молчит, о состоянии ее отца новостей нет, подозреваемых нет, а власти ввели ограничения для СМИ на освещение этой темы (May,3, p.13).»Что происходит?» — недоумевает газета», — рассказывает Пушков в соцсети.

    Российский сенатор объяснил это затишье.

    «По-моему, все ясно: дело развалилось», — приводит слова Пушкова Infox.ru.

    «Дело развалилось»: Пушков объяснил молчание властей Британии о Скрипалях

    Напомним, ранее Лондон обвинил Россию в якобы причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери, однако Москва отвергает все обвинения. Никаких доказательств британская сторона так и не представила. Заявление России по «делу Скрипаля» поддержали в ОЗХО 14 стран.

    Автор: Катерина Тимошенская
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