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Лавров призвал включить в Совбез ООН страны Африки, Азии и Латинской Америки
Россия
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    Лавров призвал включить в Совбез ООН страны Африки, Азии и Латинской Америки

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    Совбез ООН больше не отражает реальное соотношение сил в мире — Лавров

    Сочи, 3 апреля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал включить в Совбез ООН страны Африки, Латинской Америки и Азии, поскольку существующий состав СБ не отражает реальное соотношение сил в мире.

    Начать реформирование Совета безопасности глава российского МИД предложил с включения в него Индии и Бразилии.

    «Нынешний состав этого важнейшего органа уже не отражает реального соотношения сил, сложившегося в мире. Мы выступаем за то, чтобы Совет Безопасности пополнился представителями развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки», — отметил Лавров.

    Напомним, что ранее Россия призывала ООН выработать механизм противодействия фейкам в СМИ. По словам руководителя отдела международных информационных проблем департамента информации и печати МИД РФ Максима Буякевича, сегодня существует реальная угроза подмены международного права тоталитарным методам подавления инакомыслия.

    Автор: Антон Соколов
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