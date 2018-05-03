Лавров призвал включить в Совбез ООН страны Африки, Азии и Латинской Америки

Сочи, 3 апреля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал включить в Совбез ООН страны Африки, Латинской Америки и Азии, поскольку существующий состав СБ не отражает реальное соотношение сил в мире.

Начать реформирование Совета безопасности глава российского МИД предложил с включения в него Индии и Бразилии.

«Нынешний состав этого важнейшего органа уже не отражает реального соотношения сил, сложившегося в мире. Мы выступаем за то, чтобы Совет Безопасности пополнился представителями развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки», — отметил Лавров.

Напомним, что ранее Россия призывала ООН выработать механизм противодействия фейкам в СМИ. По словам руководителя отдела международных информационных проблем департамента информации и печати МИД РФ Максима Буякевича, сегодня существует реальная угроза подмены международного права тоталитарным методам подавления инакомыслия.