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Ученые назвали пять привычек, продлевающих жизнь на 14 лет
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    Ученые назвали пять привычек, продлевающих жизнь на 14 лет

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    Ученые назвали пять привычек, продлевающих жизнь на 14 лет

    Вашингтон, 3 мая. Американские ученые назвали пять привычек, которые могут продлить человеку жизнь на 12–14 лет. Специалисты проанализировали данные двух крупных исследований, в ходе которых их коллеги изучали образ жизни 123219 медицинских работников, которые систематически проходили обследования.

    Данные собирались 30 лет, за это время умерли 42167 участников эксперимента. Как пишет «Ридус», на основе многочисленных данных ученые вывели пять привычек, которые могут продлить жизнь. По мнению экспертов, человеку, который желает прожить долгую и здоровую жизнь, следует отказаться от курения, питаться здоровой пищей, давать себе физические нагрузки, держать стабильно нормальный вес, а также умеренно потреблять алкоголь.

    Ученые назвали безопасную дозу алкоголя в день. Для мужчин это 30 граммов этилового спирта в день, для женщин — не более 15. Согласно базам данных, если человек не соблюдал пять привычек, то средняя продолжительность жизни составляла 76 лет — у мужчин и 79 лет  — у женщин. Участники, которые придерживались здорового образа жизни, доживали до 87 лет — у мужчин, и 93 года — у женщин.

    Ученые назвали пять привычек, продлевающих жизнь на 14 лет

    Автор: Анна Иванова
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