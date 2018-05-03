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Глава Европарламента оценил шансы на вступление в ЕС Сербии и Черногории
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    Глава Европарламента оценил шансы на вступление в ЕС Сербии и Черногории

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    Глава Европарламента оценил шансы на вступление в ЕС Сербии и Черногории

    Брюссель, 3 мая. Председатель Европарламента Антонио Таяни рассказал о перспективах вступления в ЕС Сербии и Черногории. По его словам, это может произойти в 2025 году.

    «Я считаю, что в 2025 году Сербия и Черногория могут стать членами Европейского союза», — заявил он в Брюсселе.

    Напомним, новая стратегия по расширению ЕС в отношении западных стран Балкан была обнародована 6 февраля. В частности, в документе отмечалось, что «для Сербии и Черногории, которые ведут переговоры о вступлении, (в стратегии) отмечены шаги, необходимые для завершения процесса вступления в 2025 году».

    Ранее статус кандидатов на вступление в ЕС был предоставлен Албании, Македонии, Сербии и Черногории. Кроме них, заявку на присоединение к ЕС подала Босния и Герцеговина. Косово, признанное 23 из 28 членов ЕС, также претендует на членство в сообществе.

    Автор: Алексей Громов
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